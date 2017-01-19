15 культовых бьюти-трендов всех времен

Все в нашем мире циклично, не стали исключением и тренды в бьюти-индустрии. То, что было популярно в середине прошлого века и, казалось, навсегда кануло в лету, может неожиданно вернуться на бьюти-арену. Мы вспомнили главные бьюти-тенденции последних лет, которые получили вторую жизнь или, напротив, лишь недавно заявили о себе в индустрии красоты.

Красная помада

Красная помада — это не просто широко растиражированный бьюти-тренд, но и самый продаваемый продукт всех времен, который, кроме того, всегда носил важный социальный подтекст. Так, в 18 веке красный оттенок помады считался символом кутризанок, а в начале 20-го — знаком протеста у суфражисток. Новая глава в истории красной помады — эпоха Мэрилин Монро. Культовая блондинка превратила алые губы в свой фирменный знак отличия. Теперь красная помада в макияже — стопроцентная классика, а ведущие визажисты с завидной периодичностью экспериментируют в своих коллекциях макияжа с алой палитрой. Абсолютный тренд сегодняшнего дня — сочные ягодные губы с сияющим тоном и пышными ресницами. Кроме того, из сезона в сезон меняется и способ нанесения помады - так последние годы прочно удерживает лидерство градиент, а также эффект зацелованных губ.

Smoky eyes и стрелки

Со всей уверенностью можно сказать, что моду на smoky eyes ( или «дымчатый макияж глаз»), а также утрированно жирные стрелки, создающие драматический эффект, ввела Брижит Бардо. Возможно, сама техника пришла к нам из Древнего Египта — и женщины, и мужчины тогда жирно подводили глаза с помощью угля. Тем не менее даже спустя тысячелетия smoky eyes остается едва ли не самым популярным макияжем глаз современности. Неслучайно его традиционно выбирают голливудские знаменитости для выхода на самые ответственные ковровые дорожки. Сегодня вариаций цветовых палитр для создания идеальных smoky eyes — масса. От классической угольно-черной в духе Брижит Бордо до более сдержанной пастельной, которая особенно хороша для повседневного макияжа.

Французский маникюр

Мода на французский маникюр на сдает своих позиций последние 40 лет. Техника была придумана создателем бренда Orly по просьбе именитого режиссера Голливуда — маэстро не устраивало, что актрисам приходилось постоянно перекрывать цветные лаки в зависимости от наряда. Именно так и был придуман маникюр с бежевой базой и светлыми концами, который сперва носил название «естественный». После того, как популярная на киноплощадках Голливуда техника маникюра получила головокружительный успех в Париже, его переименовали во «французский». Сегодня мастера предлагают создавать не только классическую версию французского маникюра, но и более экспериментальную — например, черная основа и красные концы. Недавно френч и вовсе трансформировался в так называемый «лунный» маникюр: хитрость в том, что здесь выделяется лунка ногтя, а не его конец.

Стрижка боб

Последние годы в бьюти-индустрии прошли под знаменем стрижки боб — голливудские знаменитости без лишних раздумий прощались с длинными локонами в пользу ультрастильной прически. Первыми моду на каре ввели Коко Шанель и Зельда Фицджеральд в 20-е годы прошлого века. Безусловно, их укладки полностью соответствовали духу эпохи, призывая женщин стать более независимыми и раскрепощенными. Современная стрижка боб по-прежнему отдает дань удобству, и в ней также есть нотка протеста — ее выбирают девушки, которые хотят не только освежить наскучивший образ, но и немного сэкономить время с утра на укладке. А как эффектно смотрятся на удлиненном каре пляжные волны, которые не теряют своей актуальности вот уже который сезон.

Пышные ресницы

Накладные ресницы были популярны задолго до Твигги, однако только после того, как британская супермодель ворвалась на модный Олимп в 60-е, они приобрели статус культовых. Со временем пышные ресницы трансформировались в «паучьи лапки» — эта техника ненадолго вернулась в моду в прошлом году, однако сегодня в тренде вновь идеально разделенные и подкрученные ресницы волосок к волоску. Вместе с культом на густые ресницы стало как никогда актуально салонное наращивание: всего час — и вы становитесь счастливой обладательницей роскошных ресниц с пометкой False Lashes.

Коричневая помада с лайнером

Главный бьюти-тренд 90-х — коричневая помада с контуром — стал отличительной чертой образа Мадонны в конце XX века. Сегодня мода на коричневый цвет в макияже вернулась — посмотрите на Кайли Дженнер, которая чаще других выбирает помады и блески именно этого оттенка. Использует в своем макияже младшая сестра Ким Кардашьян и карандаш для прорисовки контура — с его помощью 19-летняя знаменитость делает губы визуально объемнее. Сочетать глянцевое или матовое покрытие коричневый помады лучше с сияющим тоном. Выбеленное пудрой лицо — прямая отсылка к макияжу в духе 90-х.

Пилинг обеденного перерыва

В начале 2000-х сериал «Секс в большом городе» стал настольной книгой для миллионов женщин не только в вопросах моды и отношений, но и бьюти-тенденций. Помните сцену, когда Саманта вернулась с химического пилинга с обожженным лицом — тогда процедура глубокой чистки действительно могла быть немного травматичной. Сегодня пилинги обеденного перерыва популярны как никогда — технологии настолько продвинулись вперед, что, вернувшись с обеда, едва ли кто сможет определить, где вы были на самом деле.

Бразильская эпиляция

Еще один бьюти-тренд родом из 2000х — бразильская эпиляция. Об удалении нежелательных волос при помощи воска во всем мире узнали также благодаря культовому сериалу «Секс в большом городе». Кэрри отправилась на каникулы в Лос-Анджелес, в котором в то время как раз набирал обороты бум на бразильскую эпиляцию. Сегодня едва ли можно найти хоть одну женщину, которая не пробовала удалять волосы при помощи воска, ведь это удобно, практично, а главное долгосрочно. Тем не менее в последние годы традиционную эпиляцию стала вытеснять более продвинутая лазерная — с ее помощью можно избавиться от волос на рекордный срок до 5 лет.

Косметика для мужчин

Новое поколение миллениалов — особо привилегированная каста, ради которой бьюти-бренды в корне меняют свою политику, выпуская кардинально новые средства ухода. Не забывают марки и о современных молодых мужчинах. Сегодня для них во всем мире открываются специализированные барбер-шопы и маникюрные салоны, а марки каждый сезон пытаются удивить их новыми линиями ухода. Чего там, уже придуман макияж для мужчин со всеми составляющими в виде праймера, консилера, тона и матирующей пудры. Первым метросексуалом, по признанию мировых СМИ, стал Дэвид Бекхэм, который заслужил этот статус еще в начале 2000-х. Тогда же термин вошел в широкой обиход и долгое время характеризовал всех мужчин, излишне зацикленных на своей внешности.

Красота из реалити

За последние годы звезды реалити-шоу заняли особое место в шоу-бизнесе: по популярности и заработку их можно сравнить с ведущими голливудскими кинозвездами. Взять хотя бы для примера семью Кардашьян, которая сегодня является едва ли не самой богатой в Америке. Формат реалити диктует свои условия, как должны выглядеть герои шоу. Автозагар, белоснежная улыбка и десяток пластических операций — именно такой должна быть классическая героиня телевизионного шоу. Надо ли говорить, что с популярностью сестер Кардашьян увеличилось количество запросов на ринопластику, блефаропластику и увеличение груди в клиниках по всему миру.

Окрашивание омбрэ

Тренд на естественность в окрашивании, словно вы только что вернулись из отпуска и у вас немного выгорели волосы, не сдает своих позиций вот уже который сезон. Основная идея омбрэ — в плавном переходе от более темных корней к более светлым концам, который и создает иллюзию нарочитой небрежности. Считается, что бум на омбрэ начался после появления Дрю Берримор с новым оттенком волос на одной из киноцеремоний. Следом за ней курс на естественность взяли Сиара, Рэйчел Билсон, Лорен Конрад и Лили Олдридж, а марка L’Oreal Paris даже выпустила краску, с помощью которой можно создать эффект омбрэ на волосах в домашних условиях.

Гель-лаки

Появление долгосрочного покрытия для ногтей облегчило жизнь миллионам женщин во всем мире. Тем не менее и по сей день не утихают споры о том, какое действие оказывает гель-лак на ногтевую пластину. Перспектива посещать салон, чтобы обновить маникюр, не чаще раза в месяц заманчива, однако не стоит забывать о том, что ультрафиолетовое излучение от лампы, а также отмачивание в ацетоне негативно сказывается на состоянии ногтей. Именно поэтому крупнейшие бьюти-марки выпустили наборы для домашнего маникюра с долгосрочным покрытием: чтобы закрепить цвет, не нужно использовать лампу с UV-лучами — для этого достаточно нанести специальное топовое покрытие.

Контуринг

До того, как контуринг приобрел статус широко растиражированного бьюти-тренда последних лет, он активно использовался визажистами в 90-е для создания подиумного макияжа моделям. Стараниями Ким Кардашьян сегодня контуринг стал основой повседневного мейкапа — в интернете вы можете найти тысячу видео с пошаговой инструкцией, как создать идеальное контурирование. В помощь всем желающим бьюти-марки выпускают специальные conturing-палетки, а Ким Кардашьян на волне успеха выпустила серию эмоджи с макияжем в технике контуринг.

Корейская косметика

Со всей уверенностью можно сказать, что главные бьюти-тренды последних лет пришли к нам из Кореи. Все началось с BB-кремов, которые моментально захватили мир, после чего началось повальное увлечение мультифункциональными средствами для макияжа и ухода за кожей. Следующая инновация — кушоны, совмещающие в себе свойства тонального средства и пудры, тканевые маски, очищающие масла для демакияжа. Отдельного упоминания стоят корейские упаковки в виде фруктов, овощей и забавных мордочек животных. Представители ведущих мировых косметических брендов специально отправляются в Корею, чтобы узнать о технологии производства, особенностях состава и тактике ведения маркетинга из первых уст.

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