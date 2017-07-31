Зои Кравиц стала новым лицом YSL Beauty

В рядах звездных посланниц красоты YSL Beauty прибыло: теперь вместе с Карой Делевинь, Стаз Линдес и Эди Кэмпбелл представлять косметику марки будет Зои Кравиц. Уже в конце лета 28-летняя дочь Ленни Кравица появится в своей первой рекламной кампании для французского бренда, представив новую линию макияжа.

По словам самой Зои, YSL Beauty всегда был одним из ее самых любимых брендов косметики, во многом из-за умения сочетать в макияже шик и эпатаж, классические бьюти-приемы с трендами последнего времени. Яркая и самобытная внешность дочери легендарного музыканта также полностью соответствует концепции французского бренда: посланницы красоты YSL Beauty — всегда яркие личности с необычной и хорошо запоминающейся внешностью.