Юлия Снигирь стремительно теряет вес

Юлия Снигирь — одна из самых востребованных актрис российского кинематографа. Впервые став мамой в марте прошлого года, возлюбленная Евгения Цыганова поспешила вернуться к работе. Постоянные съемки в театре и кино, гастроли и заботы о полуторагодовалом сыне Федоре не прошли бесследно для внешности российской звезды. Судя по последним снимкам, Юлия сильно похудела, причем речь идет не о каких-то там двух-трех килограммах, а о более серьезных изменениях.

Подписчики 34-летней актрисы в Instagram разделились на два лагеря: одни не устают восхищаться красотой и стройностью Снигирь, другие же, напротив, не могут скрыть беспокойства из-за серьезных перемен, произошедших во внешности знаменитости. Коснулись изменения и гардероба Юлии: девушка стала все чаше выбирать максимально простые вещи свободного кроя, не акцентирующие внимание на ее фигуре. Увидеть в последнее время актрису даже с минимальным макияжем — также большая редкость. У себя на странице она публикует снимки исключительно а-ля натурель.