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    18 августа 2017

    Юлия Снигирь стремительно теряет вес

    За последние полгода актриса изменилась до неузнаваемости

    Юлия Снигирь — одна из самых востребованных актрис российского кинематографа. Впервые став мамой в марте прошлого года, возлюбленная Евгения Цыганова поспешила вернуться к работе. Постоянные съемки в театре и кино, гастроли и заботы о полуторагодовалом сыне Федоре не прошли бесследно для внешности российской звезды. Судя по последним снимкам, Юлия сильно похудела, причем речь идет не о каких-то там двух-трех килограммах, а о более серьезных изменениях.

    Юлия Снигирь стремительно теряет вес фото [1]
    Юлия Снигирь стремительно теряет вес фото [2]

    Подписчики 34-летней актрисы в Instagram разделились на два лагеря: одни не устают восхищаться красотой и стройностью Снигирь, другие же, напротив, не могут скрыть беспокойства из-за серьезных перемен, произошедших во внешности знаменитости. Коснулись изменения и гардероба Юлии: девушка стала все чаше выбирать максимально простые вещи свободного кроя, не акцентирующие внимание на ее фигуре. Увидеть в последнее время актрису даже с минимальным макияжем — также большая редкость. У себя на странице она публикует снимки исключительно а-ля натурель.

    Юлия Снигирь стремительно теряет вес фото [5]
    Юлия Снигирь стремительно теряет вес фото [6]

    Подобные изменения наблюдательные поклонники связывают с переменами в личной жизни. Последние три года Юлия Снигирь состоит в фактическом браке с актером Евгением Цыгановым, который ради возлюбленной оставил супругу Екатерину Леонову и семерых детей. Сегодня актриса редко выходит в свет и практически не дает интервью, посвящая все свое время семье и работе.

    Юлия Снигирь стремительно теряет вес фото [4]
    Юлия Снигирь стремительно теряет вес фото [7]
    Юлия Снигирь стремительно теряет вес фото [8]
    Юлия Снигирь стремительно теряет вес фото [9]

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