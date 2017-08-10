Сексуальный гороскоп на август sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    Красота

    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    10 августа 2017

    Вишенка на торте: гурманские ароматы лета

    Горький шоколад, сладкий чай и порция ризотто

    Если бы лето было ужином, июнь стал бы аперитивом, июль — основным блюдом, а на десерт подавали бы август. Он такой и есть, со спелыми фруктами, молочными коктейлями и дачной зеленью. Ароматы, которые хочется съесть и выпить, — в обзоре ELLE.

    Basilico & Fellini от Vilhelm Parfumerie

    Basilico & Fellini от Vilhelm Parfumerie

    Базилик и Феллини — внезапное для парфюмерии, но не случайное для культуры сочетание. Новый аромат Vilhelm Parfumerie не про «Сладкую жизнь» (хотя про нее тоже, причем без кавычек), а про любимое блюдо Федерико Феллини. Им было классическое ризотто бьянко с афродизиаком —свежим базиликом. Несмотря на присутствие в «блюде» фруктовых нот, аромат пахнет свежестью зеленого цвета.

    Nomad Tea от Comme des Garcons

    Nomad Tea от Comme des Garcons

    Ура-ура, Comme des Garcons возвращает к жизни сразу 10 снятых с производства ароматов под вывеской Olfactory Library. Среди них Eue de Cologne, выпущенный в 1996 году, анти-парфюмы Garage и Soda из 2004-ого и Nomad Tea из Series 7: Sweet 2005-ого. Композиции не изменились, а вот бутылки стали одинаковыми: белые с графичными надписями. Аромат Nomad Tea, выходивший в прозрачном флаконе, напоминающем по форме чеснок, все такой же восточный: сладкий зеленый чай с мятой, который бодрит в зной и согревает в непогоду.

    Deint de Lait от Serge Lutens

    Deint de Lait от Serge Lutens

    Новая история от Сержа Лютанса пахнет дуальностью: детством и взрослением, теплым молоком (миндальным и кокосовым, словно следуя веганским трендам, хотя Лютанс всегда игнорирует любые из них) и холодным металлическим привкусом крови (тут уж не до вегетарианства), который наполняет рот, когда мы теряем молочные зубы. Наслаждаться этой игрой в «горячо – холодно» можно дольше, чем обычно: теперь ароматы коллекции Noire выходят в новых флаконах объемом 100 мл.

    Shi_so от Nomenclature

    Shi_so от Nomenclature

    Композиция Shi_so напоминает рецепт смузи. Черная смородина перемолота с вербеной, кардамоном и анисом. Но больше всего в ней мяты и базилика, хотя на самом деле это гибридный аромат зеленого шисо. Листья этого растения, внешне похожего на крапиву, японцы добавляют в суши. А парфюмер Бертран Дюшафур (на его счету хиты Comme des Garcons, L’Artisan Parfumeur и Aqua di Parma) использовал их свежий аромат для новой версии одеколона, где вместо съедобных цитрусовых правит съедобная зелень.

    Shade of Chocolate от HFC

    Shade of Chocolate от HFC

    Горячий шоколад с розовым перцем, как у индейцев племени майа, пили только вожди и воины. Но Shade of Chocolate от нового бренда из Парижа Haute Fragrance Company с нотами жасмина и пачулей доступен каждому, кто согласен пахнуть десертом.

    Francesca Dell’Oro от Voile Confit

    Francesca Dell’Oro от Voile Confit

    Несмотря на то, что апельсины и лимоны едят, семейство цитрусовых ароматов редко пересекается с гурманским. Однако Франческа Дель’Оро превратила бергамот, лимон и апельсин в цукаты, залила вареньем из красных ягод, добавила карамель и немного пихтового бальзама — чтобы аромат не получился слишком приторным.

    Carvi & Jardin de Figuier от 100Bon

    Carvi & Jardin de Figuier от 100Bon

    В Carvi & Jardin de Figuier есть все ипостаси инжира: свежие плоды фигового дерева, его древесина с воздушным сливочным ароматом мыльной пены и собственно сухофрукты. А еще много тмина, мандарин и самая деликатная роза. Ароматы французской эко-марки 100Bon (Sent Bon, фр. – хороший аромат) не просто пахнут природой, но и сделаны из нее, и только из нее.

    Champs De Provence от Eight & Bob

    Champs De Provence от Eight & Bob

    Если на земле есть рай, то он в Провансе. В этом французском регионе есть все для счастья: Лазурный берег, Альпы, старинные замки, гастрономические рынки, виноградники, фруктовые сады и знаменитые поля лаванды. Ренуару и Сезанну было на что посмотреть и что написать, а основателю бренда Eight & Bob Альберу Фуке — чему посвятить аромат. Новый Champs de Provence — смесь сочных груш и апельсинов с кустами роз и жасмином и пьянящее счастье в придачу.

    Pomelo Fizz от Comptoir Sud Pacifique

    Pomelo Fizz от Comptoir Sud Pacifique

    Поклонники Comptoir Sud Pacifique знают, что неотъемлемой частью ароматов в серебристых флаконах французского бренда стала ваниль. Тем удивительнее появление новой коллекции, в которой ставка сделана на сочные цитрусовые ноты Jardins Pop и жизнерадостный дизайн в стиле поп-арт. Аромат Pomelo Fizz придумала Анн-Софи Беажель, зарекомендовавшая себя в нишевой парфюмерии. Новинка пахнет летом: щекочущим нос лимонадом, смородиной с куста, горькой полынью и тягучей, как жаркий полдень, древесной смолой.

    Violette от Molinard

    Violette от Molinard

    Фиалки растут не только на подоконниках. Засахаренные цветы украшали десерты еще в XIX веке. Душистое угощение придумали в Тулузе, где и сейчас можно попробовать варенье, леденцы, чай, ликер — все из фиалок — и почувствовать себя феей. Такое же ощущение появляется при знакомстве с Violette от Molinard. Прозрачный акварельный аромат раскрашен в фиолетовые оттенки фиалки, ириса и гелиотропа

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз