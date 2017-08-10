Вишенка на торте: гурманские ароматы лета

Если бы лето было ужином, июнь стал бы аперитивом, июль — основным блюдом, а на десерт подавали бы август. Он такой и есть, со спелыми фруктами, молочными коктейлями и дачной зеленью. Ароматы, которые хочется съесть и выпить, — в обзоре ELLE.

Basilico & Fellini от Vilhelm Parfumerie

Базилик и Феллини — внезапное для парфюмерии, но не случайное для культуры сочетание. Новый аромат Vilhelm Parfumerie не про «Сладкую жизнь» (хотя про нее тоже, причем без кавычек), а про любимое блюдо Федерико Феллини. Им было классическое ризотто бьянко с афродизиаком —свежим базиликом. Несмотря на присутствие в «блюде» фруктовых нот, аромат пахнет свежестью зеленого цвета.

Nomad Tea от Comme des Garcons

Ура-ура, Comme des Garcons возвращает к жизни сразу 10 снятых с производства ароматов под вывеской Olfactory Library. Среди них Eue de Cologne, выпущенный в 1996 году, анти-парфюмы Garage и Soda из 2004-ого и Nomad Tea из Series 7: Sweet 2005-ого. Композиции не изменились, а вот бутылки стали одинаковыми: белые с графичными надписями. Аромат Nomad Tea, выходивший в прозрачном флаконе, напоминающем по форме чеснок, все такой же восточный: сладкий зеленый чай с мятой, который бодрит в зной и согревает в непогоду.

Deint de Lait от Serge Lutens

Новая история от Сержа Лютанса пахнет дуальностью: детством и взрослением, теплым молоком (миндальным и кокосовым, словно следуя веганским трендам, хотя Лютанс всегда игнорирует любые из них) и холодным металлическим привкусом крови (тут уж не до вегетарианства), который наполняет рот, когда мы теряем молочные зубы. Наслаждаться этой игрой в «горячо – холодно» можно дольше, чем обычно: теперь ароматы коллекции Noire выходят в новых флаконах объемом 100 мл.

Shi_so от Nomenclature

Композиция Shi_so напоминает рецепт смузи. Черная смородина перемолота с вербеной, кардамоном и анисом. Но больше всего в ней мяты и базилика, хотя на самом деле это гибридный аромат зеленого шисо. Листья этого растения, внешне похожего на крапиву, японцы добавляют в суши. А парфюмер Бертран Дюшафур (на его счету хиты Comme des Garcons, L’Artisan Parfumeur и Aqua di Parma) использовал их свежий аромат для новой версии одеколона, где вместо съедобных цитрусовых правит съедобная зелень.

Shade of Chocolate от HFC

Горячий шоколад с розовым перцем, как у индейцев племени майа, пили только вожди и воины. Но Shade of Chocolate от нового бренда из Парижа Haute Fragrance Company с нотами жасмина и пачулей доступен каждому, кто согласен пахнуть десертом.

Francesca Dell’Oro от Voile Confit

Несмотря на то, что апельсины и лимоны едят, семейство цитрусовых ароматов редко пересекается с гурманским. Однако Франческа Дель’Оро превратила бергамот, лимон и апельсин в цукаты, залила вареньем из красных ягод, добавила карамель и немного пихтового бальзама — чтобы аромат не получился слишком приторным.

Carvi & Jardin de Figuier от 100Bon

В Carvi & Jardin de Figuier есть все ипостаси инжира: свежие плоды фигового дерева, его древесина с воздушным сливочным ароматом мыльной пены и собственно сухофрукты. А еще много тмина, мандарин и самая деликатная роза. Ароматы французской эко-марки 100Bon (Sent Bon, фр. – хороший аромат) не просто пахнут природой, но и сделаны из нее, и только из нее.

Champs De Provence от Eight & Bob

Если на земле есть рай, то он в Провансе. В этом французском регионе есть все для счастья: Лазурный берег, Альпы, старинные замки, гастрономические рынки, виноградники, фруктовые сады и знаменитые поля лаванды. Ренуару и Сезанну было на что посмотреть и что написать, а основателю бренда Eight & Bob Альберу Фуке — чему посвятить аромат. Новый Champs de Provence — смесь сочных груш и апельсинов с кустами роз и жасмином и пьянящее счастье в придачу.

Pomelo Fizz от Comptoir Sud Pacifique

Поклонники Comptoir Sud Pacifique знают, что неотъемлемой частью ароматов в серебристых флаконах французского бренда стала ваниль. Тем удивительнее появление новой коллекции, в которой ставка сделана на сочные цитрусовые ноты Jardins Pop и жизнерадостный дизайн в стиле поп-арт. Аромат Pomelo Fizz придумала Анн-Софи Беажель, зарекомендовавшая себя в нишевой парфюмерии. Новинка пахнет летом: щекочущим нос лимонадом, смородиной с куста, горькой полынью и тягучей, как жаркий полдень, древесной смолой.

Violette от Molinard