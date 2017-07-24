Вера Брежнева: «В моем теле и лице нет имплантов и филлеров. Я — эко-продукт!»

Популярный инстаграм-проект @Slimbitchclub , который создали звездные подруги Ксения Собчак, Полина Киценко, Белоника, Оксана Лаврентьева и Матильда Шнурова, представляет собой небанальный паблик на тему ЗОЖа и похудения. Так, сегодня его героиней стала певица Вера Брежнева , которая очень подробно рассказала о том, как питается и каким физическим активностям отдает предпочтение.

Певица рассказала, что является жаворонком, а потому для нее очень важным приемом пищи является завтрак. Впрочем, начинает она его после стакана теплой воды и 15-минутной разминки. Первый прием пищи состоит из углеводов — это каши, к которым может быть добавлен белок (яйца или сырники на кукурузной муке), если следующая трапеза будет нескоро. Самым сытным и обильным является обед: днем Вера может позволить себе немного больше, чем на ужин. Кстати, ужин по режиму певицы должен закончиться до 20-00, и он у Брежневой более чем аскетичный: белок + овощи белого или зеленого цвета. Дело в том, что желтые, красные и оранжевые овощи, по мнению артистки, задерживают воду и содержат сахар, а потому не подходят для вечернего приема пищи.

Также Вера Брежнева сформулировала главное правило своего рациона: «Я не употребляю ничего рафинированного вообще! Я не употребляю рафинированное масло, я не употребляю рафинированный сахар, не употребляю рафинированную муку, поэтому все продукты в моем рационе необработанные. Если я не уверена в качестве продуктов, допустим, в кафе, ресторане, самолете, я просто не ем их».

Вместо сахара Вера употребляет только мед и фрукты. Также у певицы под полным запретом молоко и все молочные продукты — только в крайнем случае она позволяет себе немного творога или кефира. Питьевой режим — 1,5 литра воды в день.

Что касается спорта, то помимо разминки звездная блондинка практикует пилатес и силовые нагрузки, причем занимается с собственным весом на коврике практически без специальных приспособлений.

Закончила свое интервью Вера Брежнева очаровательным заявлением: «Ни в моем теле, ни в моем лице нет имплантов, нет ботокса, нет филлеров, то есть я — эко-продукт, кровь с молоком!».