Москва, я люблю тебя! гид по столице
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Красота

    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    24 июля 2017

    Вера Брежнева: «В моем теле и лице нет имплантов и филлеров. Я — эко-продукт!»

    Певица подробно рассказала обо всех секретах красоты без купюр

    Популярный инстаграм-проект @Slimbitchclub, который создали звездные подруги Ксения Собчак, Полина Киценко, Белоника, Оксана Лаврентьева и Матильда Шнурова, представляет собой небанальный паблик на тему ЗОЖа и похудения. Так, сегодня его героиней стала певица Вера Брежнева, которая очень подробно рассказала о том, как питается и каким физическим активностям отдает предпочтение.

    Певица рассказала, что является жаворонком, а потому для нее очень важным приемом пищи является завтрак. Впрочем, начинает она его после стакана теплой воды и 15-минутной разминки. Первый прием пищи состоит из углеводов — это каши, к которым может быть добавлен белок (яйца или сырники на кукурузной муке), если следующая трапеза будет нескоро. Самым сытным и обильным является обед: днем Вера может позволить себе немного больше, чем на ужин. Кстати, ужин по режиму певицы должен закончиться до 20-00, и он у Брежневой более чем аскетичный: белок + овощи белого или зеленого цвета. Дело в том, что желтые, красные и оранжевые овощи, по мнению артистки, задерживают воду и содержат сахар, а потому не подходят для вечернего приема пищи.

    Вера Брежнева фигура

    Также Вера Брежнева сформулировала главное правило своего рациона: «Я не употребляю ничего рафинированного вообще! Я не употребляю рафинированное масло, я не употребляю рафинированный сахар, не употребляю рафинированную муку, поэтому все продукты в моем рационе необработанные. Если я не уверена в качестве продуктов, допустим, в кафе, ресторане, самолете, я просто не ем их».

    Вместо сахара Вера употребляет только мед и фрукты. Также у певицы под полным запретом молоко и все молочные продукты — только в крайнем случае она позволяет себе немного творога или кефира. Питьевой режим — 1,5 литра воды в день.

    Что касается спорта, то помимо разминки звездная блондинка практикует пилатес и силовые нагрузки, причем занимается с собственным весом на коврике практически без специальных приспособлений.

    Закончила свое интервью Вера Брежнева очаровательным заявлением: «Ни в моем теле, ни в моем лице нет имплантов, нет ботокса, нет филлеров, то есть я — эко-продукт, кровь с молоком!».

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз