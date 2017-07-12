21 июля на Малой Бронной, одной из самых модных улиц на карте столицы, распахнет двери pop-up бутик Chanel под названием Coco Café. Новое пространство бренда представит уникальный формат шопинга и обещает стать местом силы для поклонников марки. Яркий интерьер бутика – результат сочетания креативного дизайна и традиций Дома.