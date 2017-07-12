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    12 июля 2017

    В Москве откроется Chanel Coco Café

    Pop-up бутик бренда появится на Малой Бронной

    21 июля на Малой Бронной, одной из самых модных улиц на карте столицы, распахнет двери pop-up бутик Chanel под названием Coco Café. Новое пространство бренда представит уникальный формат шопинга и обещает стать местом силы для поклонников марки. Яркий интерьер бутика – результат сочетания креативного дизайна и традиций Дома.

    Pop-up бутик Chanel Coco Café

    Каждую неделю посетителей Coco Café ждет насыщенная программа: мастер-классы от ведущих визажистов бренда, знакомство с кодовыми цветами Chanel, парфюмерные гороскопы и многое другое.

    Pop-up бутик Chanel Coco Café
    Pop-up бутик Chanel Coco Café

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