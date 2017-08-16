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    16 августа 2017

    Тренер «ангелов» Victoria's Secret раскрыл секреты красоты топ-моделей

    Как следят за собой одни из самых красивых девушек в мире

    Нью-йоркский тренер Джастин Гелбан, работающий с брендом Victoria’s Secret и помогающий быть в форме Ирине Шейк, Карли Клосс и другим, считает, что залог успеха — это кардиотренировки и питание, желательно палеолитическая диета. «85% успеха — это то, что вы едите», — убежден Гелбан. Палеолитическая диета строится на сочетании высокой концентрации жиров и низкого количества углеводов. Набор продуктов очевиден: это мясо, рыба, овощи, фрукты, орехи и никаких молочных продуктов, алкоголя и круп. При этом Джастин категорически не принимает все нынешние детокс-программы. Одна из моделей, его клиенток, практиковала соковый рацион, не сказав Гелбану об этом, что создало некоторые сложности.

    Карли Клосс

    Карли Клосс

    ФОТОGettyImages
    Изабель Гулар

    Изабель Гулар

    ФОТОGettyImages

    «Она даже немного набрала, и у меня были неприятности… Если вы практикуете йогу и настроены завязать с тяжелой пищей, выпить сок — неплохо, нормально. Но для моделей важны другие системы, тут важно иметь в виду, что еда — залог энергии», — говорит Джастин.

    Специалист предлагает моделям Victoria’s Secret кардиотренировки, он уверен, что ежедневые 45 минут в таком режиме держат тело в тонусе, понижают стресс. Кроме того, кардио — оптимальный вариант для начинающих.

    Адриана Лима

    Адриана Лима

    ФОТОGettyImages
    Жасмин Тукс

    Жасмин Тукс

    ФОТОGettyImages

    «Плавание, ходьба, велосипед легко принимаются организмом, это уже потом вы сможете, укрепив себя, перейти на йогу или пилатес», —сказал Гелман, добавив, что «если вы приходите ко мне, будьте готовы к преодолению трудностей».

    «Ангелы» Victoria's SecretФОТОGettyImages

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