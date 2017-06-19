Тори Спеллинг изменилась до неузнаваемости

На прошедших выходных звезда культового сериала «Беверли-хиллз 90210» Тори Спеллинг по-новому поразила своих поклонников. В частности, 44-летняя актриса пришла на премьеру анимационного фильма«Гадкий я-3» с фиолетовыми волосами, после чего опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в новом образе, оставив под ней многозначительный хэштег #свободабытьсобой. Этот снимок вызвал неоднозначную реакцию среди подписчиков звезды, многие из которых посчитали, что Тори уже слишком «взрослая» для такого рода экспериментов со внешностью. Другая же часть фанатов актрисы одобрили ее новый имидж: «Этот цвет отлично сочетается с вашим тоном кожи», «Выглядит действительно мило!», «Фиолетовый невероятно вам идет и, уверена, очень нравится вашим детям».