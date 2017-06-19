Тори Спеллинг изменилась до неузнаваемости

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Звезда сериала «Беверли-хиллз 90210» кардинально сменила имидж
На прошедших выходных звезда культового сериала «Беверли-хиллз 90210» Тори Спеллинг по-новому поразила своих поклонников. В частности, 44-летняя актриса пришла на премьеру анимационного фильма«Гадкий я-3» с фиолетовыми волосами, после чего опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в новом образе, оставив под ней многозначительный хэштег #свободабытьсобой. Этот снимок вызвал неоднозначную реакцию среди подписчиков звезды, многие из которых посчитали, что Тори уже слишком «взрослая» для такого рода экспериментов со внешностью. Другая же часть фанатов актрисы одобрили ее новый имидж: «Этот цвет отлично сочетается с вашим тоном кожи», «Выглядит действительно мило!», «Фиолетовый невероятно вам идет и, уверена, очень нравится вашим детям».
Напомним, что в марте этого года Тори стала матерью в пятый раз. По словам инсайдера, именно этот факт заставил Спеллинг отказаться от своего привычного блонда в пользу более экстравагантного оттенка: «После рождения малыша Бо Тори почувствовала, что начинает погружаться в депрессию, поэтому, как большинство женщин, в качестве терапии решила внести некоторые изменения в свою жизнь и начала с цвета волос».
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