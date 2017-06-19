Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Сексуальный гороскоп на июнь sex-прогноз
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

Красота

Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

19 июня 2017

Тори Спеллинг изменилась до неузнаваемости

Звезда сериала «Беверли-хиллз 90210» кардинально сменила имидж

На прошедших выходных звезда культового сериала «Беверли-хиллз 90210» Тори Спеллинг по-новому поразила своих поклонников. В частности, 44-летняя актриса пришла на премьеру анимационного фильма«Гадкий я-3» с фиолетовыми волосами, после чего опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в новом образе, оставив под ней многозначительный хэштег #свободабытьсобой. Этот снимок вызвал неоднозначную реакцию среди подписчиков звезды, многие из которых посчитали, что Тори уже слишком «взрослая» для такого рода экспериментов со внешностью. Другая же часть фанатов актрисы одобрили ее новый имидж: «Этот цвет отлично сочетается с вашим тоном кожи», «Выглядит действительно мило!», «Фиолетовый невероятно вам идет и, уверена, очень нравится вашим детям».

Напомним, что в марте этого года Тори стала матерью в пятый раз. По словам инсайдера, именно этот факт заставил Спеллинг отказаться от своего привычного блонда в пользу более экстравагантного оттенка: «После рождения малыша Бо Тори почувствовала, что начинает погружаться в депрессию, поэтому, как большинство женщин, в качестве терапии решила внести некоторые изменения в свою жизнь и начала с цвета волос».

Материалы по темам

Эмма Стоун кардинально сменила имиджДжиджи Хадид кардинально сменила образThe Dress: коллаборация Alexander Terekhov и System Professional

ELLE проекты

Конкурс от Schwarzkopf professional:Станьте ангелом BlondMe!
Основной инстинктВесна пришла, а надеть снова нечего. Наши мемы зарядят на лучший шопинг!
На скорую рукуКак сделать волосы чистыми и пышными за пару минут?
Еще один повод влюбитьсяРомантический конкурс, в котором каждый влюбленный-победитель
Арт-выходныеКонцерт Дениса Мацуева в рамках программы Visa Art Weekend

Читайте также

ТрендыИдеи летних укладок на все случаи жизни
ТрендыГлавный тренд сезона: окрашивание волос в технике балаяж
НовостиЭмма Стоун кардинально сменила имидж
ТрендыГлавные тренды окрашивания: балаяж, карамельный оттенок и блорандж

ELLE рекомендует

Звезды30 самых красивых блондинок Голливуда
Практика12 модных свадебных платьев-макси

Лучшее на Elle

ПрактикаБазовый гардероб на лето 2017
НовостиНазваны звездные препараты, позволяющие сохранить молодость и здоровье
КиноФильмы, в которых девушки уходят в отрыв
ПутешествияВысший класс: как получить апгрейд мест в самолете
Практика7 лучших винтажных магазинов Москвы
ПсихологияРазденьтесь прямо сейчас: как перестать стесняться своего тела
ЕдаСделай микс: 7 необычных летних коктейлей
ТрендыГлавный тренд сезона: окрашивание волос в технике балаяж
Практика10 модных способов одеться на пляж
ТрендыГлавные тренды окрашивания: балаяж, карамельный оттенок и блорандж
ТрендыЧто неожиданно вышло из моды этим летом?
Практика10 лучших увлажняющих средств для тела
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

НовостиЭмма Стоун кардинально сменила имидж
НовостиДжиджи Хадид кардинально сменила образ
НовостиThe Dress: коллаборация Alexander Terekhov и System Professional
Тори Спеллинг изменилась до неузнаваемости
Джанет Джексон возвращается в форму после родов
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
Извините,
произошла ошибка!
Пробуйте еще раз