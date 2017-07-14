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    14 июля 2017

    Тина Канделаки рассказала, как держит себя в форме

    Телеведущая поделилась секретом стройной фигуры

    Тина Канделаки проявляет интерес к спорту не только по долгу службы, возглавляя канал «Матч ТВ», но и по зову души. В своем аккаунте в Instagram Канделаки много времени уделяет здоровому образу жизни, регулярно демонстрируя занятия на тренажерах. Накануне Тина опубликовала сразу несколько постов-отчетов из спортзала, в одном из них выдав собственный секрет стройности.

    «Что ем с утра: гранола «Шелковичная формула». Сколько пью: литр за тренировку», — подписала Канделаки селфи в окружении спортивных принадлежностей. В состав гранолы или домашних мюслей входят цельные овсяные хлопья, ягоды шелковицы, тыквенные семечки, грецкий орех, кунжут, миндальные хлопья, молотые имбирь и корица, шелковичный пекмез, сибирский мед.

    Откровения Тины вызвали оживленную реакцию интернет-пользователей: пост собрал более двухсот комментариев, что значительно больше, чем обычно бывает в ее блоге: «Огооооонь! Вы истинный мотиватор!», «Тина, здравствуйте! Гранола на завтрак — потрясающе, полезно и очень вкусно! Спасибо за то, что делитесь с нами! Спасибо за мотивацию, вы заряжаете энергией и позитивом!», «Тина, еще очень интересно про ваш режим сна узнать! Всегда очень бодро выглядите! Также интересно — вы кофе пьете?», «Подтверждаю, что, всякий раз открывая ваш Инстаграм, получаю здоровую порцию пинка под зад: очень мотивируете меня и тысячи других людей к каждодневным тренировкам. Было бы здорово, если бы вы публиковали книги, которые читаете».

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