Тина Канделаки рассказала, как держит себя в форме

Тина Канделаки проявляет интерес к спорту не только по долгу службы, возглавляя канал «Матч ТВ», но и по зову души. В своем аккаунте в Instagram Канделаки много времени уделяет здоровому образу жизни, регулярно демонстрируя занятия на тренажерах. Накануне Тина опубликовала сразу несколько постов-отчетов из спортзала, в одном из них выдав собственный секрет стройности.

Откровения Тины вызвали оживленную реакцию интернет-пользователей: пост собрал более двухсот комментариев, что значительно больше, чем обычно бывает в ее блоге: «Огооооонь! Вы истинный мотиватор!», «Тина, здравствуйте! Гранола на завтрак — потрясающе, полезно и очень вкусно! Спасибо за то, что делитесь с нами! Спасибо за мотивацию, вы заряжаете энергией и позитивом!», «Тина, еще очень интересно про ваш режим сна узнать! Всегда очень бодро выглядите! Также интересно — вы кофе пьете?», «Подтверждаю, что, всякий раз открывая ваш Инстаграм, получаю здоровую порцию пинка под зад: очень мотивируете меня и тысячи других людей к каждодневным тренировкам. Было бы здорово, если бы вы публиковали книги, которые читаете».