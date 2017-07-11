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    11 июля 2017

    София Вергара сменила имидж

    Актриса сделала новую стрижку в честь своего 45-го дня рождения

    Звезда сериала «Американская семейка» София Вергара 10 июля отметила юбилей — колумбийской актрисе исполнилось 45 лет. К празднику супруга Джо Манганьелло готовилась основательно: на вечеринке в честь собственного дня рождения актриса появилась в новом образе.

    Вергара удивила поклонников, отрезав прямую густую челку. Фотографию с новой прической София опубликовала на своей странице в Instagram. Подписчики актрисы перемены в ее имидже оценили: снимок собрал более 422 тысяч лайков.

    Любимым бьюти-экспериментом Софии Вергары является окрашивание — актрисы была и жгучей брюнеткой, и яркой шатенкой, и возвращалась к своему натуральному блонду. При этом даже на легкую стрижку Вергара решается редко, предпочитая длинные локоны.

    София Вергара

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