София Вергара сменила имидж

Звезда сериала «Американская семейка» София Вергара 10 июля отметила юбилей — колумбийской актрисе исполнилось 45 лет. К празднику супруга Джо Манганьелло готовилась основательно: на вечеринке в честь собственного дня рождения актриса появилась в новом образе.

Вергара удивила поклонников, отрезав прямую густую челку. Фотографию с новой прической София опубликовала на своей странице в Instagram. Подписчики актрисы перемены в ее имидже оценили: снимок собрал более 422 тысяч лайков.