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28 июня 2017

So Bella: самый сексуальный образ Беллы Хадид

Казалось, она уже ничем не может нас удивить, но ей удалось

Младшая из сестер Хадид — Белла — дала новый повод для обсуждения. Девушка, которую называют главной супермоделью нашего времени, удивительным образом сочетающая любовь к эпатажу, мусульманские корни и статус иконы стиля, казалось, уже ничем не может нас поразить, ведь мы видели ее знаменитое «голое» красное платье без нижнего белья на прошлых Каннах, провокационные шифоновые наряды и пляжные фото в крошечных бикини. Но последнее фото Беллы Хадид на улицах Венеции, в одночастье ставшее хитом Инстаграма, оказалось настолько горячим, что мы сдались без боя — эта женщина знает толк в соблазнении лучше кого бы то ни было. Черное боди с глубоким вырезом на груди, ботфорты и персональная охрана в виде итальянских полицейских.

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