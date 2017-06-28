So Bella: самый сексуальный образ Беллы Хадид

Младшая из сестер Хадид — Белла — дала новый повод для обсуждения. Девушка, которую называют главной супермоделью нашего времени, удивительным образом сочетающая любовь к эпатажу, мусульманские корни и статус иконы стиля, казалось, уже ничем не может нас поразить, ведь мы видели ее знаменитое «голое» красное платье без нижнего белья на прошлых Каннах, провокационные шифоновые наряды и пляжные фото в крошечных бикини. Но последнее фото Беллы Хадид на улицах Венеции, в одночастье ставшее хитом Инстаграма, оказалось настолько горячим, что мы сдались без боя — эта женщина знает толк в соблазнении лучше кого бы то ни было. Черное боди с глубоким вырезом на груди, ботфорты и персональная охрана в виде итальянских полицейских.