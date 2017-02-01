Sisley представили новый аромат Izia

В последний месяц зимы Sisley представили по-весеннему легкий и романтичный аромат Izia, который обещает стать абсолютным бестселлером марки. Вдохновленный букетом свежесрезанных цветов, новый парфюм рассказывает нам историю любви Маленького принца к своенравной и гордой розе.

Композиция парфюма раскрывается нотами бергамота и фрезии, чистота и прозрачность которых подчеркнута альдегидами. Деликатное звучание лимона, розового перца и спелой груши раскрывается головокружительным букетом, роль первой скрипки в котором, конечно же, отведена розе в окружении жасмина, пиона и лилии. Цветочно-цитрусовые ноты, приправленные травяным аккордом ангелики, дополнены согревающими оттенками кедра и чувственной амбры. На этом контрасте и строится характер парфюма — неповторимый, яркий, будоражащий воображение.