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    30 июля 2017

    Синди Кроуфорд поделилась селфи без макияжа

    51-летняя супермодель показала, как выглядит без косметики

    Супермодель 90-х Синди Кроуфорд активно выступает за естественное старение и не боится делится со своими подписчиками в Instagram фото в бикини и без макияжа. «Что бы я не делала, я никогда не буду выглядеть так, как в 20 или 30 лет. Я просто хочу выглядеть хорошо, поэтому занимаюсь спортом, правильно питаюсь и тщательно ухаживаю за кожей», — говорит 51-летняя Кроуфорд.

    Вчера Синди опубликовала в соцсети свой новый снимок без косметики. Поклонники модели отметили, что несмотря на свой возраст и без макияжа Кроуфорд выглядит отлично. За сутки летний кадр получил почти 50 тысяч отметок «мне нравится».

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