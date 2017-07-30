Синди Кроуфорд поделилась селфи без макияжа

Супермодель 90-х Синди Кроуфорд активно выступает за естественное старение и не боится делится со своими подписчиками в Instagram фото в бикини и без макияжа. «Что бы я не делала, я никогда не буду выглядеть так, как в 20 или 30 лет. Я просто хочу выглядеть хорошо, поэтому занимаюсь спортом, правильно питаюсь и тщательно ухаживаю за кожей», — говорит 51-летняя Кроуфорд.