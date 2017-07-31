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    31 июля 2017

    Шакира кардинально сменила образ

    Певица решилась на смелый эксперимент с внешностью

    С самого начала своей музыкальной карьеры Шакира оставалась верна светлому оттенку волос. Каково же было удивление поклонников, когда в Instagram 40-летней певицы появилось фото звезды в совершенно новом образе. Место пшеничного блонда занял красивый медный оттенок. «Рыжим всегда веселее», — подписала снимок знаменитость.

    Шакира кардинально сменила образ
    Шакира кардинально сменила образ

    За считанные часы фото Шакиры с новым цветом волос набрало более миллиона лайков. Снимок был сделан на съемочной площадке клипа на песню Perro Fiel, которую певица записала вместе с музыкантом Никки Джемом. В комментариях подписчики звезды разделились на два лагеря: одни утверждали, что ей к лицу любой оттенок волос, другие, напротив, настаивали, что Шакире лучше вернуться к более привычному блонду, и выдвигали предположения, что новый цвет волос — не более чем удачно подобранный парик.

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