Шакира кардинально сменила образ

С самого начала своей музыкальной карьеры Шакира оставалась верна светлому оттенку волос. Каково же было удивление поклонников, когда в Instagram 40-летней певицы появилось фото звезды в совершенно новом образе. Место пшеничного блонда занял красивый медный оттенок. «Рыжим всегда веселее», — подписала снимок знаменитость.

За считанные часы фото Шакиры с новым цветом волос набрало более миллиона лайков. Снимок был сделан на съемочной площадке клипа на песню Perro Fiel, которую певица записала вместе с музыкантом Никки Джемом. В комментариях подписчики звезды разделились на два лагеря: одни утверждали, что ей к лицу любой оттенок волос, другие, напротив, настаивали, что Шакире лучше вернуться к более привычному блонду, и выдвигали предположения, что новый цвет волос — не более чем удачно подобранный парик.