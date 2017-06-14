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14 июня 2017

Селена Гомес стала блондинкой

Певица и самая популярная девушка в Instagram кардинально сменила имидж

24-летняя Селена Гомес, в отличие от многих коллег, не является поклонницей экспериментов с внешностью. Максимум изменений, на которые решалась звезда, — это каре, челка и мелирование. Иногда певица и актриса также меняла свой природный шоколадный оттенок волос на иссиня-черный или светло-каштановый. Недавно Гомес опубликовала в Instagram Stories кадр из своего предстоящего клипа Bad Liar, в котором предстала в неожиданном образе.


Прически Селены Гомес

Для музыкального ролика Селена стала блондинкой. На фото волосы звезды уложены крупными локонами. Полностью оценить перевоплощение Селены Гомес можно будет уже завтра утром, когда состоится премьера видео.

Кадр из клипа Bad Liar

Кадр из клипа Bad Liar

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