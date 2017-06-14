Селена Гомес стала блондинкой

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Певица и самая популярная девушка в Instagram кардинально сменила имидж
24-летняя Селена Гомес, в отличие от многих коллег, не является поклонницей экспериментов с внешностью. Максимум изменений, на которые решалась звезда, — это каре, челка и мелирование. Иногда певица и актриса также меняла свой природный шоколадный оттенок волос на иссиня-черный или светло-каштановый. Недавно Гомес опубликовала в Instagram Stories кадр из своего предстоящего клипа Bad Liar, в котором предстала в неожиданном образе.
Для музыкального ролика Селена стала блондинкой. На фото волосы звезды уложены крупными локонами. Полностью оценить перевоплощение Селены Гомес можно будет уже завтра утром, когда состоится премьера видео.
Кадр из клипа Bad Liar
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