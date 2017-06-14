Селена Гомес стала блондинкой

24-летняя Селена Гомес, в отличие от многих коллег, не является поклонницей экспериментов с внешностью. Максимум изменений, на которые решалась звезда, — это каре, челка и мелирование. Иногда певица и актриса также меняла свой природный шоколадный оттенок волос на иссиня-черный или светло-каштановый. Недавно Гомес опубликовала в Instagram Stories кадр из своего предстоящего клипа Bad Liar, в котором предстала в неожиданном образе.