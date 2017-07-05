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    05 июля 2017

    Секреты красоты Клаудии Шиффер

    Как 46-летней супермодели удается выглядеть на 10 лет моложе?

    В 90-е Клаудия Шиффер была одной из самых востребованных моделей, составляя конкуренцию Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл. Несмотря на то, что она давно завершила карьеру, с возрастом Клаудия стала выглядеть еще более привлекательно. Вчера супермодель прилетела на Неделю высокой моды в Париже. Сначала Шиффер сфотографировали в аэропорту — она была одета в джинсовую юбку миди и черный джемпер, повседневный образ дополняли изящные лодочки и яркая зеленая сумка. На показе Chanel Клаудия появилась в элегантном черном комбинезоне, который подчеркивал ее утонченную фигуру, завершив образ туфлями с ремешком на лодыжках, прозрачной сумкой на цепочке и солнцезащитными очками в белой оправе. Модель предпочла естественный макияж и распущенные волосы, уложенные мягкими волнами.

    Клаудия Шиффер
    Клаудия Шиффер
    Клаудия Шиффер
    Клаудия Шиффер

    Сама Шиффер неоднократно говорила, что оставаться в форме ей помогает отсутствие вредных привычек и любовь к здоровой пище. В рационе Клаудии много зеленых овощей и фруктов, к тому же она питается по индивидуальному расписанию и, конечно, поддерживает тело в тонусе с помощью ежедневных тренировок в спортзале. А еще Шиффер никогда не загорает и использует солнцезащитный крем с самой высокой степенью защиты от солнца.

    Клаудия Шиффер
    Клаудия Шиффер

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