Секреты красоты Клаудии Шиффер

В 90-е Клаудия Шиффер была одной из самых востребованных моделей, составляя конкуренцию Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл. Несмотря на то, что она давно завершила карьеру, с возрастом Клаудия стала выглядеть еще более привлекательно. Вчера супермодель прилетела на Неделю высокой моды в Париже. Сначала Шиффер сфотографировали в аэропорту — она была одета в джинсовую юбку миди и черный джемпер, повседневный образ дополняли изящные лодочки и яркая зеленая сумка. На показе Chanel Клаудия появилась в элегантном черном комбинезоне, который подчеркивал ее утонченную фигуру, завершив образ туфлями с ремешком на лодыжках, прозрачной сумкой на цепочке и солнцезащитными очками в белой оправе. Модель предпочла естественный макияж и распущенные волосы, уложенные мягкими волнами.