Секреты красоты Дженнифер Лопес

Кажется, Дженнифер Лопес удалось обмануть время. С годами звезда выглядит только лучше, а ее поклонники и молодые коллеги восхищаются — как певице удается поддерживать себя в форме, не прибегая к помощи пластических хирургов? Оказывается, Лопес удалось разработать особый режим питания, который подходит исключительно ей. Поддерживать тело в тонусе ей помогает протеиновый коктейль, разработанный в соответствии с потребностями ее организма.

Дженнифер Лопес в 1995 году

Дженнифер Лопес сейчас

В одном из интервью Дженнифер призналась: «Каждое утро я непременно начинаю с протеинового коктейля. Вторую порцию выпиваю за ланчем — по желанию. Но главная хитрость — ужин. Поскольку именно под вечер просыпается «волчий аппетит», за ужином я непременно выпиваю еще один стакан протеинового коктейля, и это помогает мне надолго избавиться от чувства голода. К тому же такой коктейль — отличное питание для мышц!».

Дженнифер Лопес в 1998 году

Дженнифер Лопес сейчас

Но главным помощником для Лопес являются тренировки. Певица неоднократно признавалась, что всю жизнь занимается спортом и ни разу не делала серьезные перерывы в тренировках. Во-первых, в ее расписании на первом месте всегда стоят латиноамериканские танцы, во-вторых, интенсивно тренируется в зале. Однако главный принцип Дженнифер — «не переборщить»: она считает, что спорт не должен превращать женственную фигуру в гору мышц.