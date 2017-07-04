Секреты красоты Дженнифер Лопес

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Как поддерживает себя в форме 47-летняя певица?
Кажется, Дженнифер Лопес удалось обмануть время. С годами звезда выглядит только лучше, а ее поклонники и молодые коллеги восхищаются — как певице удается поддерживать себя в форме, не прибегая к помощи пластических хирургов? Оказывается, Лопес удалось разработать особый режим питания, который подходит исключительно ей. Поддерживать тело в тонусе ей помогает протеиновый коктейль, разработанный в соответствии с потребностями ее организма.
Дженнифер Лопес в 1995 году
Дженнифер Лопес сейчас
В одном из интервью Дженнифер призналась: «Каждое утро я непременно начинаю с протеинового коктейля. Вторую порцию выпиваю за ланчем — по желанию. Но главная хитрость — ужин. Поскольку именно под вечер просыпается «волчий аппетит», за ужином я непременно выпиваю еще один стакан протеинового коктейля, и это помогает мне надолго избавиться от чувства голода. К тому же такой коктейль — отличное питание для мышц!».
Дженнифер Лопес в 1998 году
Дженнифер Лопес сейчас
Но главным помощником для Лопес являются тренировки. Певица неоднократно признавалась, что всю жизнь занимается спортом и ни разу не делала серьезные перерывы в тренировках. Во-первых, в ее расписании на первом месте всегда стоят латиноамериканские танцы, во-вторых, интенсивно тренируется в зале. Однако главный принцип Дженнифер — «не переборщить»: она считает, что спорт не должен превращать женственную фигуру в гору мышц.
«После каждой тренировки я обязательно позволяю себе отдохнуть, чтобы восстановить силы. И стараюсь спать не меньше 8 часов день!» — добавляет певица. Правда, в последнее время отдохнуть ей не удается — на каждый день у Лопес запланировано новое шоу, поэтому восстановить силы ей помогают массаж, СПА-процедуры и, конечно, возлюбленный Алекс Родригес, который сопровождает Джен на съемочной площадке и концертах.