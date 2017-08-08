Секреты красоты Дженнифер Энистон, которые доступны каждой женщине

Про таких, как Дженнифер Энистон, поклонники говорят: «Она продала душу дьяволу!». В свои 48 лет актриса действительно удивляет: по ее словам, она ни разу не ложилась под нож хирурга — исправление носовой перегородки не считается, — а выглядит Дженнифер на 10 лет моложе. Конечно, все дело в регулярных физических нагрузках и правильном питании, однако есть и бьюти-приемы, которые помогают актрисе выглядеть не хуже любой юной звезды. На днях личный косметолог Энистон Мила Мурси раскрыла некоторые секреты по уходу за собой, которые будут полезны для каждой женщины.

Во-первых, необходимо каждый день делать массаж лица: такая процедура должна войти в привычку, ведь для молодости кожи нет ничего более эффективного. Массаж лучше делать утром: для этого подойдет любой питательный или увлажняющий крем или косметическое масло. Пять минут интенсивной разминки для лица — и кожа здоровая, светящаяся и невероятно гладкая.

Во-вторых, нужно тщательно умываться, не просто нанести пенку или гель и смыть водой, а совершать определенный ритуал. В течение нескольких минут легкими круговыми движениями протирайте лицо очищающим средством: главное, не пропустить область около ушей, скулы и шею. Затем ополосните лицо водой и протрите тоником.