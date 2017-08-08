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    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    08 августа 2017

    Секреты красоты Дженнифер Энистон, которые доступны каждой женщине

    Косметолог голливудской актрисы рассказала, как нужно ухаживать за кожей в любом возрасте

    Про таких, как Дженнифер Энистон, поклонники говорят: «Она продала душу дьяволу!». В свои 48 лет актриса действительно удивляет: по ее словам, она ни разу не ложилась под нож хирурга — исправление носовой перегородки не считается, — а выглядит Дженнифер на 10 лет моложе. Конечно, все дело в регулярных физических нагрузках и правильном питании, однако есть и бьюти-приемы, которые помогают актрисе выглядеть не хуже любой юной звезды. На днях личный косметолог Энистон Мила Мурси раскрыла некоторые секреты по уходу за собой, которые будут полезны для каждой женщины.

    Дженнифер Энистон

    Во-первых, необходимо каждый день делать массаж лица: такая процедура должна войти в привычку, ведь для молодости кожи нет ничего более эффективного. Массаж лучше делать утром: для этого подойдет любой питательный или увлажняющий крем или косметическое масло. Пять минут интенсивной разминки для лица — и кожа здоровая, светящаяся и невероятно гладкая.

    Дженнифер Энистон

    Во-вторых, нужно тщательно умываться, не просто нанести пенку или гель и смыть водой, а совершать определенный ритуал. В течение нескольких минут легкими круговыми движениями протирайте лицо очищающим средством: главное, не пропустить область около ушей, скулы и шею. Затем ополосните лицо водой и протрите тоником.

    Дженнифер Энистон

    Раз в год не забывайте проходить полную диагностику у косметолога, ведь состояние кожи может изменяться на фоне гормональных сбоев или ослабления иммунитета. Также уделяйте внимание глубокому очищению пор и увлажнению. Кстати, если у вас жирная кожа, не спешите ее «высушивать»: с возрастом это сыграет вам только на пользу, ведь сухой и комбинированый тип провоцирует ранние морщины.

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