Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Сексуальный гороскоп на август sex-прогноз
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    Красота

    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    14 августа 2017

    Секреты идеального тела Холли Берри

    Как добиться такой же физической формы, как у голливудской актрисы?

    Холли Берри по праву считается одной из самых красивых женщин планеты. И с этим не поспоришь: она обладательница весьма впечатляющих внешних данных, не зря Берри начинала свою карьеру с конкурса «Мисс мира» в 1986 году. Сегодня актрисе исполнился 51 год, а ее физической форме могут позавидовать юные голливудские звезды. Холли предпочитает не скрывать красоту, поэтому нередко появляется на красных дорожках в откровенных платьях, которые подчеркивают ее фигуру. Актриса обожает делиться и сексуальными снимками в своем Instagram, на которых трудно не заметить соблазнительные формы и рельефные мышцы.

    1/3
    • Секреты идеального тела Холли Берри | галерея [1] фото [3]
    • Секреты идеального тела Холли Берри | галерея [1] фото [1]
    • Секреты идеального тела Холли Берри | галерея [1] фото [2]

    Кстати, за свою карьеру актриса перепробовала множество способов поддерживать форму. Но ее самые эффективные тренировки выпали на съемки в фильме «Женщина-кошка». Тогда Берри занималась со звездным тренером Харли Пастернаком. Пять дней в неделю она проводила на съемочной площадке, а тренировки проходили во время 40-минутного обеденного перерыва. Всего 25 минут Холли уделяла кардио-упражнениям (бег на месте, эллиптический тренажер, бег по лестнице, бег по холмам и другие виды аэробной нагрузки) и прессу, а остальное время тратила на еду. Это были простые, но эффективные тренировки, в которых нельзя было делать перерыв. За пару недель актриса набрала необходимую мышечную массу, распрощалась с лишними сантиметрами и выглядела великолепно.

    1/2
    • Секреты идеального тела Холли Берри | галерея [2] фото [1]
    • Секреты идеального тела Холли Берри | галерея [2] фото [2]

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз