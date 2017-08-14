Секреты идеального тела Холли Берри

Холли Берри по праву считается одной из самых красивых женщин планеты. И с этим не поспоришь: она обладательница весьма впечатляющих внешних данных, не зря Берри начинала свою карьеру с конкурса «Мисс мира» в 1986 году. Сегодня актрисе исполнился 51 год, а ее физической форме могут позавидовать юные голливудские звезды. Холли предпочитает не скрывать красоту, поэтому нередко появляется на красных дорожках в откровенных платьях, которые подчеркивают ее фигуру. Актриса обожает делиться и сексуальными снимками в своем Instagram, на которых трудно не заметить соблазнительные формы и рельефные мышцы.

Кстати, за свою карьеру актриса перепробовала множество способов поддерживать форму. Но ее самые эффективные тренировки выпали на съемки в фильме «Женщина-кошка». Тогда Берри занималась со звездным тренером Харли Пастернаком. Пять дней в неделю она проводила на съемочной площадке, а тренировки проходили во время 40-минутного обеденного перерыва. Всего 25 минут Холли уделяла кардио-упражнениям (бег на месте, эллиптический тренажер, бег по лестнице, бег по холмам и другие виды аэробной нагрузки) и прессу, а остальное время тратила на еду. Это были простые, но эффективные тренировки, в которых нельзя было делать перерыв. За пару недель актриса набрала необходимую мышечную массу, распрощалась с лишними сантиметрами и выглядела великолепно.