Сара Джессика Паркер сменила имидж

Сара Джессика Паркер всегда была верна своим светлым локонам, а самый серьезный эксперимент с внешностью произошел с ней во время съемок пятого сезона «Секса в большом городе». Тогда ее героиня Кэрри отдала предпочтение стрижке боб, которая сегодня пользуется большой популярностью у звезд.

И вот на днях в сети появились фото, на которых актриса гуляет по городу в искрящемся платье, с удлиненным каре и платиновым оттенком волос. Сейчас Паркер снимается в новой полнометражной драме, в которой ее героиня вновь появляется в невероятных нарядах и очень напоминает любимую всеми Кэрри.

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