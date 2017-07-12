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    12 июля 2017

    Сара Джессика Паркер сменила имидж

    С новой прической актриса напомнила поклонникам Кэрри Брэдшоу

    Сара Джессика Паркер всегда была верна своим светлым локонам, а самый серьезный эксперимент с внешностью произошел с ней во время съемок пятого сезона «Секса в большом городе». Тогда ее героиня Кэрри отдала предпочтение стрижке боб, которая сегодня пользуется большой популярностью у звезд.

    Кэрри Брэдшоу
    Кэрри Брэдшоу

    И вот на днях в сети появились фото, на которых актриса гуляет по городу в искрящемся платье, с удлиненным каре и платиновым оттенком волос. Сейчас Паркер снимается в новой полнометражной драме, в которой ее героиня вновь появляется в невероятных нарядах и очень напоминает любимую всеми Кэрри.

    Сара Джессика ПаркерФОТОSplash News

    Новая прическа очень идет актрисе, однако многие поклонники предположили, что это парик, который Сара Джессика носит лишь во время съемок.

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