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    12 августа 2017

    Сальма Хайек показала фигуру в купальнике

    50-летняя актриса поделилась откровенным снимком в Instagram

    Сальма Хайек не раз признавалась, что принятие себя и своего возраста для нее не всегда бывает простой задачей. «Иногда я говорю себе: «Мне 50, почему я должна хорошо выглядеть? У меня уже есть муж!». Но я же не хочу потерять его… Не буду врать, мне хочется, чтобы изгибы тела не выпирали в некоторых местах, мне по душе умеренные округлости», — рассказывала актриса в недавнем интервью. При этом Сальма не стесняется публиковать в своем Instagram откровенные фотографии. Вчера Хайек поделилась собственным снимком в бикини.


    На фото 50-летняя актриса принимает душ в купальнике посреди тропиков. В комментариях, которых подписчики звезды оставили больше 900, Сальму называют «самой красивой женщиной на планете» и обладательницей «потрясающего тела».

    Сальма Хайек

    Поддерживать форму мексиканско-американской звезде помогает правило «тренироваться везде и всегда», которому ее научил лондонский тренер. По словам Хайек, она старается делать упражнения даже во время умывания, а по лестнице поднимается только спиной вперед, чтобы улучшить походку.

    Сальма ХайекФОТОGetty Images

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