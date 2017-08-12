Сальма Хайек показала фигуру в купальнике

Сальма Хайек не раз признавалась, что принятие себя и своего возраста для нее не всегда бывает простой задачей. «Иногда я говорю себе: «Мне 50, почему я должна хорошо выглядеть? У меня уже есть муж!». Но я же не хочу потерять его… Не буду врать, мне хочется, чтобы изгибы тела не выпирали в некоторых местах, мне по душе умеренные округлости», — рассказывала актриса в недавнем интервью. При этом Сальма не стесняется публиковать в своем Instagram откровенные фотографии. Вчера Хайек поделилась собственным снимком в бикини.