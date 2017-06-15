Рианна перестала публиковать свои фотографии в соцсетях

Который месяц не утихает интернет-война между бодишеймерами, порицающими любые отклонения от их идеала, и активистами движения body positive, которые считают, что в вопросах красоты нет и быть не может единых стандартов. Камнем преткновения стала сильно располневшая Рианна, которая за последние полгода набрала не менее 15 килограммов лишнего веса. В то время пока враждующие лагеря пытаются найти правду, сама певица перестала выкладывать собственные фотографии в соцсетях. Их место заняли многочисленные мемы, в числе которых есть и сатирические посты, отвечающие на критику в адрес ее внешности.

2007 год

2017 год

Например, недавно в Instagram Ри-Ри выложила снимок рэпера Gucci Mane образца 2007 и 2017 года — за прошедшие 10 лет музыкант сильно изменился, похудев фактически в два раза. Таким образом Рианна хотела донести до подписчиков, что всем людям свойственны слабости и ошибки, а изменения, происходящие с нашим телом, — процесс вполне себе естественный, и в этом нет ничего постыдного.

2007 год

2017 год