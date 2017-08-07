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    07 августа 2017

    Рианна кардинально сменила имидж

    Певица решилась на радикальный эксперимент с цветом волос

    В последние несколько месяцев весь мир обсуждает изменившуюся фигуру Рианны, однако такое повышенное внимание певицу не смущает. Более того, она решила спровоцировать новую волну обсуждений в сети, перекрасив волосы в голубой цвет.

    РианнаФОТОLegion Media
    РианнаФОТОLegion Media

    Вчера Рианну заметили в джинсовой куртке-oversize Louis Vuitton, коротких шортах, мужских высоких ботинках, бейсболке и солнцезащитных очках. Но, конечно, все внимание прохожих, было приковано к новой прическе звезды. И хотя многие поклонники Рианны уверены, что это парик, другие утверждают, что девушка действительно решилась на радикальный эксперимент с внешностью.

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