Рианна кардинально сменила имидж

В последние несколько месяцев весь мир обсуждает изменившуюся фигуру Рианны, однако такое повышенное внимание певицу не смущает. Более того, она решила спровоцировать новую волну обсуждений в сети, перекрасив волосы в голубой цвет.

Вчера Рианну заметили в джинсовой куртке-oversize Louis Vuitton, коротких шортах, мужских высоких ботинках, бейсболке и солнцезащитных очках. Но, конечно, все внимание прохожих, было приковано к новой прическе звезды. И хотя многие поклонники Рианны уверены, что это парик, другие утверждают, что девушка действительно решилась на радикальный эксперимент с внешностью.