Ресторан Salumeria и Серджио Момо приглашают на ароматический ужин

17 февраля поклонники высокой кухни и люксовой парфюмерии испытают двойное удовольствие. Ресторан Salumeria, проект Molecule и основатель парфюмерного дома Xerjoff Серджио Момо объединились, чтобы провести первый мультисенсорный эксперимент: соединить вкус и обоняние воедино, испытать неизведанные гурманские ощущения.

На горячее гостей ожидает гастрономический сет от итальянского шеф-повара по мотивам шедевров итальянской парфюмерии. Участникам парфюмерно-гастрономического эксперимента обещают не только удовольствие от еды: сам Серджио Момо раскроет тайны создания ароматов.

Серджио Момо