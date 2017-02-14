Ресторан Salumeria и Серджио Момо приглашают на ароматический ужин

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Первый мультисенсорный эксперимент
17 февраля поклонники высокой кухни и люксовой парфюмерии испытают двойное удовольствие. Ресторан Salumeria, проект Molecule и основатель парфюмерного дома Xerjoff Серджио Момо объединились, чтобы провести первый мультисенсорный эксперимент: соединить вкус и обоняние воедино, испытать неизведанные гурманские ощущения.
На горячее гостей ожидает гастрономический сет от итальянского шеф-повара по мотивам шедевров итальянской парфюмерии. Участникам парфюмерно-гастрономического эксперимента обещают не только удовольствие от еды: сам Серджио Момо раскроет тайны создания ароматов.
Серджио Момо
Ароматический ужин состоится 17 февраля в 19.30 в ресторане Salumeria по адресу Спиридоньевский переулок 12/9.
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