Рената Литвинова сменила имидж

Рената Литвинова по праву считается иконой стиля российского кинематографа. Чаще всего мы видим ее с ретро-прическами в стиле 20-х годов, алой помадой и стрелками, одетую в платье-футляр, поверх которого обязательно накинут элегантный мужской пиджак.

Однако недавно режиссер решилась на кардинальные перемены: сегодня она выложила в Instagram фото с новой прической. «Изменения», —подписала Литвинова снимок, на котором появилась с короткими волосами, уложенными небрежными волнами. Поклонники Ренаты остались в восторге от таких перемен в ее образе: «Браво, Рената! Неожиданный сюрприз», «Стрижки молодят», «Вы, как обычно, прекрасны. Держите планку!», — писали в комментариях под фото звезды.