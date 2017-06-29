Красота

Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп на июнь sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия
29 июня 2017

Рената Литвинова сменила имидж

50-летняя актриса и режиссер впервые за долгое время решилась на эксперимент с внешностью

Рената Литвинова по праву считается иконой стиля российского кинематографа. Чаще всего мы видим ее с ретро-прическами в стиле 20-х годов, алой помадой и стрелками, одетую в платье-футляр, поверх которого обязательно накинут элегантный мужской пиджак.

Однако недавно режиссер решилась на кардинальные перемены: сегодня она выложила в Instagram фото с новой прической. «Изменения», —подписала Литвинова снимок, на котором появилась с короткими волосами, уложенными небрежными волнами. Поклонники Ренаты остались в восторге от таких перемен в ее образе: «Браво, Рената! Неожиданный сюрприз», «Стрижки молодят», «Вы, как обычно, прекрасны. Держите планку!», — писали в комментариях под фото звезды.

Материалы по темам

Спецпроекты

На скорую рукуКак сделать волосы чистыми и пышными за пару минут?
Подписываемся под каждым!Конкурс на лучшего beauty-блогера
Арт-выходныеКонцерт Дениса Мацуева в рамках программы Visa Art Weekend
Еще один повод влюбитьсяРомантический конкурс, в котором каждый влюбленный-победитель
5 beauty-лайфхаков для волосПростые способы устроить волосам роскошную жизнь
Самый красочный фестиваль ЕвропыКанны в объективе Samsung Galaxy S8
ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
Извините,
произошла ошибка!
Пробуйте еще раз