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06 февраля 2017

Принцы и Кейт Миддлтон приняли участие в забеге

Принц Гарри опередил своего брата в дистанции на 50 метров

Вчера в лондонском Олимпийском парке имени королевы Елизаветы II прошел благотворительный забег, целью которого был сбор средств для людей с расстройствами психики. В частности, дистанцию в 50 метров наперегонки пробежали принцы Уильям и Гарри и герцогиня Кейт Миддлтон. Стоит отметить, что первым к финишу пришел 32-летний принц Гарри, на долю секунды опередив брата. Герцогиня Кембриджская финишировала последней.

Кейт Миддлтон, принц Уильям и принц ГарриФОТОGetty Images

Помимо представителей королевской фамилии в забеге также приняли участие 150 волонтеров, которые готовятся к Лондонскому марафону 2017.

Кейт Миддлтон, принц Уильям и принц Гарри

Напомним, что принц Уильям с супругой и братом активно занимаются благотворительностью, причем не только финансируя проекты, но и посещая различные страны, нуждающиеся в помощи. В частности, в начале лета прошлого года принц Гарри ездил в Торонто, чтобы поддержать одну из благотворительных организаций, и именно там познакомился со своей нынешней возлюбленной, актрисой Меган Маркл.


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