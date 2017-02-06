Принцы и Кейт Миддлтон приняли участие в забеге

Вчера в лондонском Олимпийском парке имени королевы Елизаветы II прошел благотворительный забег, целью которого был сбор средств для людей с расстройствами психики. В частности, дистанцию в 50 метров наперегонки пробежали принцы Уильям и Гарри и герцогиня Кейт Миддлтон . Стоит отметить, что первым к финишу пришел 32-летний принц Гарри , на долю секунды опередив брата. Герцогиня Кембриджская финишировала последней.

Напомним, что принц Уильям с супругой и братом активно занимаются благотворительностью, причем не только финансируя проекты, но и посещая различные страны, нуждающиеся в помощи. В частности, в начале лета прошлого года принц Гарри ездил в Торонто, чтобы поддержать одну из благотворительных организаций, и именно там познакомился со своей нынешней возлюбленной, актрисой Меган Маркл.