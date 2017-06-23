Wella Professionals представили премиальную линию ухода за волосами Fusion

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Гости презентации оценили инновационную новинку бренда
На днях компания Wella Professionals представила свою первую линию ухода за волосами Fusion. Презентация проходила в студии амбассадора бренда и топ-стилиста Дмитрия Винокурова, где сам маэстро вместе с дизайнером Евгенией Линович встречал гостей.
Гости вечера оценили мгновенный эффект инновационных новинок. В премиальную коллекцию Fusion вошли шампунь, кондиционер, маска и аминосыворотка для интенсивного восстановления волос. В их основе — коктейль из аминокислот шелка и микронизированных липидов SilkSteel. Проникая глубоко внутрь волоса, суперэффективные ингредиенты выполняют сразу несколько задач: возвращают волосам гладкость и защищают от вредных воздействий.
Мероприятия посетили друзья бренда Виктория Исакова, Дарья Мороз, Анна Цуканова-Котт, Маруся Фомина, Агния Кузнецова, Любовь Тихомирова, Алиса Гребенщикова, Александра Ребенок и многие другие.
Алиса Гребенщикова, Александра Ребенок и Евгения Линович
Виталий Козак
Анна Цуканова-Котт
Мария Фомина
Рита Дакота
Дарья Мороз
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