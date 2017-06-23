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23 июня 2017

Wella Professionals представили премиальную линию ухода за волосами Fusion

Гости презентации оценили инновационную новинку бренда

На днях компания Wella Professionals представила свою первую линию ухода за волосами Fusion. Презентация проходила в студии амбассадора бренда и топ-стилиста Дмитрия Винокурова, где сам маэстро вместе с дизайнером Евгенией Линович встречал гостей.

Линия Fusion от Wella Professionals

Гости вечера оценили мгновенный эффект инновационных новинок. В премиальную коллекцию Fusion вошли шампунь, кондиционер, маска и аминосыворотка для интенсивного восстановления волос. В их основе — коктейль из аминокислот шелка и микронизированных липидов SilkSteel. Проникая глубоко внутрь волоса, суперэффективные ингредиенты выполняют сразу несколько задач: возвращают волосам гладкость и защищают от вредных воздействий.

Мероприятия посетили друзья бренда Виктория Исакова, Дарья Мороз, Анна Цуканова-Котт, Маруся Фомина, Агния Кузнецова, Любовь Тихомирова, Алиса Гребенщикова, Александра Ребенок и многие другие.

Линия Fusion от Wella Professionals

Алиса Гребенщикова, Александра Ребенок и Евгения Линович

Линия Fusion от Wella Professionals

Виталий Козак

Линия Fusion от Wella Professionals

Анна Цуканова-Котт

Линия Fusion от Wella Professionals

Мария Фомина

Линия Fusion от Wella Professionals

Рита Дакота

Линия Fusion от Wella Professionals

Дарья Мороз

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