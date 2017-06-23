Wella Professionals представили премиальную линию ухода за волосами Fusion

На днях компания Wella Professionals представила свою первую линию ухода за волосами Fusion. Презентация проходила в студии амбассадора бренда и топ-стилиста Дмитрия Винокурова, где сам маэстро вместе с дизайнером Евгенией Линович встречал гостей.

Гости вечера оценили мгновенный эффект инновационных новинок. В премиальную коллекцию Fusion вошли шампунь, кондиционер, маска и аминосыворотка для интенсивного восстановления волос. В их основе — коктейль из аминокислот шелка и микронизированных липидов SilkSteel. Проникая глубоко внутрь волоса, суперэффективные ингредиенты выполняют сразу несколько задач: возвращают волосам гладкость и защищают от вредных воздействий.