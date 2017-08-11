Полина Гагарина рассказала, как пришла в форму после беременности

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Как певице удалось сбросить почти 25 кг всего за три месяца?
В конце апреля Полина Гагарина стала мамой во второй раз — у певицы и ее супруга, фотографа Дмитрия Исхакова, родилась дочь Мия. И если после первой беременности (сын Полины Андрей появился на свет в 2007-м) Гагарина очень долго сбрасывала вес, то сейчас ей удалось вернуться в форму в рекордные сроки. Вчера певица рассказала своим подписчикам в Instagram, благодаря чему она смогла скинуть почти 25 кг.
«Сразу хочу сказать, что на данный момент своего идеального веса, который был до беременности, я еще не достигла. Мне осталось побороться с 3 килограммами. Они для меня принципиально важны — сейчас я вешу 56, мне нужны мои 53, — говорит Полина. — За эту беременность я набрала ровно столько же, сколько за первую – 25 кг. У меня с врачом была договоренность — не говорить о моем весе. Она меня молча взвешивала, я закрывала глаза, она все фиксировала в карте, и мы расходились. В роддом я вошла с весом 78,5. После родов я встала на весы только через полторы недели — 64,5. Вес уходил медленно, я кормила грудью, гормональный фон, который проявляет себя в это время очень заметно, не отпускал мои килограммы и задерживал лишнюю воду. Спустя две недели после рождения Мии я начала выступать, поэтому пришлось взять себя в руки».
По словам Гагариной, утром она старается потреблять углеводы и предпочитает завтракать кашей. Днем ест пищу, содержащую белок и клетчатку, а вечером — только белковые продукты. При этом певица старается соблюдать интервалы между приемами пиши, есть небольшими порциями размером с ладонь и делать полезные перекусы (например, курицей или белком без желтка). Кроме того, певица уделяет время спорту и заботе о коже и больше всего предпочитает йогу.
«Главная проблема, с которой столкнулась я, — дисциплина. Приготовить, взять из дома еду и дальше вовремя ее съесть. Но со временем привыкаешь ко всему. Мне хочется быть довольной собой, своими формами, нравиться себе, а значит, нравиться окружающим, продлить свое здоровье и молодость», — добавила Полина.