Первую коллекцию косметики Ким Кардашьян раскупили за 2,5 часа

Вчера, 21 июня, в продажу поступила первая коллекция нового косметического бренда Ким Кардашьян KKW Beauty. Линия состояла всего из одного продукта — палетки для контуринга в восьми оттенках, однако ей удалось побить все рекорды продаж: коллекция была продана всего за 2,5 часа.

Помимо палетки для контуринга на сайте Кардашьян также продавался лимитированный набор матовых помад, который Ким создала специально для бренда своей младшей сестры Кайли — он также был распродан буквально за несколько часов.