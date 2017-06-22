Первую коллекцию косметики Ким Кардашьян раскупили за 2,5 часа

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Сколько звезда реалити заработала на дебютной бьюти-линии?
Вчера, 21 июня, в продажу поступила первая коллекция нового косметического бренда Ким Кардашьян KKW Beauty. Линия состояла всего из одного продукта — палетки для контуринга в восьми оттенках, однако ей удалось побить все рекорды продаж: коллекция была продана всего за 2,5 часа.
Помимо палетки для контуринга на сайте Кардашьян также продавался лимитированный набор матовых помад, который Ким создала специально для бренда своей младшей сестры Кайли — он также был распродан буквально за несколько часов.
Ранее журналисты посчитали, что если Ким Кардашьян продаст все 300 тысяч палеток по цене $48 за штуку, то получит $14,4 млн. В своем Instagram Ким сообщила, что вскоре на сайте появится дополнительный тираж палеток и наборов помад.
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