Сексуальный гороскоп на июнь sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

Красота

Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

22 июня 2017

Первую коллекцию косметики Ким Кардашьян раскупили за 2,5 часа

Сколько звезда реалити заработала на дебютной бьюти-линии?

Вчера, 21 июня, в продажу поступила первая коллекция нового косметического бренда Ким Кардашьян KKW Beauty. Линия состояла всего из одного продукта — палетки для контуринга в восьми оттенках, однако ей удалось побить все рекорды продаж: коллекция была продана всего за 2,5 часа.

Помимо палетки для контуринга на сайте Кардашьян также продавался лимитированный набор матовых помад, который Ким создала специально для бренда своей младшей сестры Кайли — он также был распродан буквально за несколько часов.

Ранее журналисты посчитали, что если Ким Кардашьян продаст все 300 тысяч палеток по цене $48 за штуку, то получит $14,4 млн. В своем Instagram Ким сообщила, что вскоре на сайте появится дополнительный тираж палеток и наборов помад.

Материалы по темам

Ким Кардашьян запускает собственный бренд косметикиДействуй, сестра: Ким и Кайли представили новые помадыChanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017

ELLE проекты

Подводим итоги:Новый ангел BLONDME!
Hair контурингИдеальное окрашивание для лета
На скорую рукуКак сделать волосы чистыми и пышными за пару минут?
Еще один повод влюбитьсяРомантический конкурс, в котором каждый влюбленный-победитель
Арт-выходныеКонцерт Дениса Мацуева в рамках программы Visa Art Weekend

Читайте также

НовостиКим Кардашьян наняла суррогатную мать за $113 000
Звездный стильКейт Миддлтон VS Ким Кардашьян: чей образ лучше
НовостиКим Кардашьян нашла нового тренера в Instagram
ПрактикаУра, каникулы: три варианта летнего макияжа

ELLE рекомендует

НовостиКто сейчас супермодель номер один?
ТрендыБьюти-тюнинг: эксперименты с внешностью, о которых вы не пожалеете
ТрендыУдлиненный боб: главный тренд сезона
ПутешествияРеальная любовь: лучшие отели для романтических поездок на двоих

Лучшее на Elle

ЕдаЛучшие пиццерии Москвы
ЕдаМоре волнуется: 7 блюд с морепродуктами
ПрактикаУра, каникулы: три варианта летнего макияжа
ПрактикаГруппа «Мегаполис»: как защищаться от солнца в городе
ПрактикаСвои люди: новые русские бьюти-бренды
ПрактикаБазовый гардероб на лето 2017
НовостиНазваны звездные препараты, позволяющие сохранить молодость и здоровье
КиноФильмы, в которых девушки уходят в отрыв
ПутешествияВысший класс: как получить апгрейд мест в самолете
Практика7 лучших винтажных магазинов Москвы
ПсихологияРазденьтесь прямо сейчас: как перестать стесняться своего тела
ЕдаСделай микс: 7 необычных летних коктейлей
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

НовостиКим Кардашьян запускает собственный бренд косметики
НовостиДействуй, сестра: Ким и Кайли представили новые помады
НовостиChanel представили коллекцию макияжа Eyes Collection 2017
НовостиТейлор Хилл в новой рекламной кампании Lancôme Matte Shaker
НовостиChanel представили инновационный тональный крем-гель Les Beiges
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
Извините,
произошла ошибка!
Пробуйте еще раз