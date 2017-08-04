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    04 августа 2017

    Пэрис Джексон рассказала о собственных стандартах красоты

    19-летняя модель и дочь Майкла Джексона дала откровенное интервью

    В этом году Пэрис Джексон наконец вышла из тени и подписала контракт с модельным агентством IMG Models — тем самым, с которым работают Джиджи и Белла Хадид. Модные критики пророчат Джексон большое будущее: и не из-за ее знаменитой фамилии, а из-за яркой и интересной внешности. Недавно Пэрис откровенно рассказала о собственных стандартах красоты и свалившейся на нее популярности.


    Пэрис Джексон

    «Я самый обычный человек. У меня несимметричное лицо, и я не всегда влезаю в модельный размер. Я не сижу на диетах и люблю гамбургеры и пиццу. И да, у меня есть шрамы, растяжки, акне и целлюлит, — призналась 19-летняя модель. — В нашем мире нельзя быть постоянно уверенной в себе. Как и у всех, у меня есть комплексы».

    Джексон также добавила, что своим примером хочет изменить общественное представление о красоте: «Красота не должна измеряться размером, типом фигуры или цветом кожи. Она в душе и сердце человека. Совершенство — это просто чье-то мнение».

    Пэрис Джексон

    Пэрис объяснила и то, почему раньше не стремилась к славе. «Я видела, что популярность делает с людьми. Потом я поняла, что уже известна, а кто-то работает для этого, тратит всю жизнь. Я решила использовать это во благо», — пояснила дочь знаменитого певца.

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