Пэрис Джексон рассказала о собственных стандартах красоты

В этом году Пэрис Джексон наконец вышла из тени и подписала контракт с модельным агентством IMG Models — тем самым, с которым работают Джиджи и Белла Хадид. Модные критики пророчат Джексон большое будущее: и не из-за ее знаменитой фамилии, а из-за яркой и интересной внешности. Недавно Пэрис откровенно рассказала о собственных стандартах красоты и свалившейся на нее популярности.

«Я самый обычный человек. У меня несимметричное лицо, и я не всегда влезаю в модельный размер. Я не сижу на диетах и люблю гамбургеры и пиццу. И да, у меня есть шрамы, растяжки, акне и целлюлит, — призналась 19-летняя модель. — В нашем мире нельзя быть постоянно уверенной в себе. Как и у всех, у меня есть комплексы».

Джексон также добавила, что своим примером хочет изменить общественное представление о красоте: «Красота не должна измеряться размером, типом фигуры или цветом кожи. Она в душе и сердце человека. Совершенство — это просто чье-то мнение».