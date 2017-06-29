Паулина Андреева и Федор Бондарчук на закрытии ММКФ-2017

Паулина Андреева и Федор Бондарчук неизменно оказываются в центре внимания на любом посещаемом ими мероприятии. Вечером 29 июня 50-летний режиссер и 28-летняя актриса появились на закрытия Московского международного кинофестиваля в кинотеатре «Россия».

Для церемонии вручения наград победителям и премьеры фильма Софии Копполы «Роковое искушение» Паулина Андреева выбрала черное платье на одно плечо с цветочным принтом, украшенное воланами. Наряд Паулина дополнила серьгами-кольцами и золотым браслетом с ляпис-лазурью и бриллиантами Cartier. Образ Федора Бондарчука был созвучен наряду его спутницы: режиссер остановился на классическом черном костюме.

Волосы актрисы были собраны в низкий хвост с помощью черной бархатной ленты. Естественный макияж был призван подчеркнуть природную красоту возлюбленной Федора Бондарчука: глаза актрисы выделили с помощью каранда Giorgio Armani Beauty Smooth Silk Eye Pencil в оттенке 04 и теней Eyes To Kill Solo в оттенках 04 и 09. Кожу Паулина подсветили хайлайтером, а на губы нанесли помаду Lip Maestro в красивом оттенке 200.