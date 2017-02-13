Paris, je t’aime: Yves Saint Laurent представляет аромат Mon Paris

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Чувственный женский аромат на основе афродизиака
Париж для Ива Сен-Лорана был главным источником вдохновения - здесь для него не существовало ничего невозможного. Парфюмеры марки Оливер Кресп, Дора Багриш и Гарри Фремонт постарались передать свободный и дерзкий дух города в новом соблазняющем аромате Mon Paris.
Композиция парфюма представляет собой интерпретацию традиционного шипрового аромата с динамичным цветочно-фруктовым флером. В основе аромата два вида эссенции пачули: индонезийская и гватемальская. В сочетании с яркими мускусными оттенками и нотами светлого шипра они создают неповторимые аккорды, нарушающие все классический каноны парфюмерии.
Парфюмерная вода заключена в флакон, выполненный в классическом французском стиле, отражающем характер героини Mon Paris - смелой, утонченной и чувственной.
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