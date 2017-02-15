Объявлены победители премии ELLE International Beauty Awards 2017

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Ведущие марки получили награды в области красоты
13 февраля в ресторане «Московская Кухмистерская» состоялась юбилейная пятая торжественная церемония вручения премии ELLE International Beauty Awards 2017, в рамках которой были выбраны лучшие косметические средства года.
За пять лет существования премия стала одной из самых престижных в мире красоты — в первую очередь благодаря тому, что является абсолютно независимой. Победителей традиционно определили beauty-директоры ELLE из 46 стран с помощью тайного голосования. Основываясь на своем собственном опыте, выбрали самые эффективные и революционные средства в разных категориях ухода и макияжа.
Победителями премии ELLE International Beauty Awards 2017 стали:
Макияж:
Помада: Dior — Rouge Dior;
Тональная основа: Shiseido — Synchro Skin Lasting Liquid Foundation;
Тушь для ресниц: M.A.C — InstaCurl Lash.
Уход за кожей лица:
Увлажняющий уход: Lancôme — Énergie de Vie Liquid Care;
Антивозрастное средство: Sisley — Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge;
Маска: Estée Lauder — Advanced Night Repair Concentrated Recovery PowerFoil Mask.
Уход за кожей тела:
Солнцезащитная линия: La Roche-Posay — Anthelios
Уход за волосами:
Шампунь: Oribe — Signature Shampoo
Маска для волос: Phyto — Phytokératine Extrême Cream
Стайлинг для волос: Kérastase — L’Incroyable Blowdry
Аромат:
Chanel — N°5 L’Eau
Инновация:
LANCÔME — Énergie De Vie, LANCÔME
Церемония вручения наград собрала ключевых представителей beauty-индустрии в России. Ведущими мероприятия выступили директор отдела красоты ELLE Мария Тараненко и актер Вячеслав Манучаров.
Гостями мероприятия стали топ-менеджеры влиятельных компаний в индустрии красоты, а также представители основных бьюти-ритейлеров в России.
После торжественной церемонии вручения премии для гостей выступила группа ВИА «Татьяна».
В ресторане традиционной русской кухни «Московская Кухмистерская» гостей угощали национальными блюдами по рецептам XIX века. Алкогольным партнером мероприятия стала компания MBG.
Результаты премии ELLE International Beauty Awards 2017, а также советы и комментарии экспертного жюри опубликованы в февральском номере журнала ELLE.
Виктор Шкулев
Наталья Бочарникова (L'Oreal Luxe), Мария Тараненко, Ксения Калиновская (Chanel)
Жак Шенен (Chanel)
Марина Барсукова (DIOR), Вячеслав Манучаров
Марина Черноиван, Анна Воробьева (KERASTASE), Наталья Шкулева
Анна Теплицкая (ELLE), Светлана Тено (Sisley), Наталья Шкулева, Марина Корнейчук (Sisley)
Анна Ларинa (LANCÔME)
Антуан Жизарден, Валентина Румянцева (L'Oreal Luxe)
Жанна Колесникова (ЦУМ), Наталья Шкулева
Екатерина Козина (La Roche-Posay), Вячеслав Манучаров, Мария Тараненко
Надежда Стрелец, Наталья Старостина и Ольга Карачевцева
Валерия Клименко, Анна Воробьева (KÉRASTASE), Анастасия Васильева
Александра Богадельникова и Ирина Кравченко (PHYTO)
Ольга Смирнова (Shiseido)
Светлана Тено (Sisley)
Елена Терехова, Никита Морозов (ORIBE)
Наталья Белозор (M.A.C)
Ольга Токарская (PHYTO)
Анна Лавренова (THE BODY SHOP)
Корин Жак (РИВ ГОШ)
Группа ВИА «Татьяна»
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