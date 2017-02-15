Объявлены победители премии ELLE International Beauty Awards 2017

13 февраля в ресторане «Московская Кухмистерская» состоялась юбилейная пятая торжественная церемония вручения премии ELLE International Beauty Awards 2017, в рамках которой были выбраны лучшие косметические средства года.

За пять лет существования премия стала одной из самых престижных в мире красоты — в первую очередь благодаря тому, что является абсолютно независимой. Победителей традиционно определили beauty-директоры ELLE из 46 стран с помощью тайного голосования. Основываясь на своем собственном опыте, выбрали самые эффективные и революционные средства в разных категориях ухода и макияжа.