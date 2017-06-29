Обновленная версия легендарного средства Imedeen

В этом сезоне все поклонницы здорового загара смогут, наряду с привычными SPF-средствами, воспользоваться обновленной версией «Оптимизатора загара» от Imedeen. БАД в форме таблеток призван подготовить кожу к ультрафиолетовому излучению, поэтому начинать прием стоит за пару недель до выхода на активное солнце и продолжать на протяжении месяца.

В состав БАДа входят такие компоненты, как каротиноиды, антиоксиданты и витамины E и C. Они снижают чувствительность кожи к ультрафиолету, защищая клетки от свободных радикалов и предотвращая ее преждевременное старение, а лютеин к тому же является интенсивным желтым пигментом и придает загару красивый оттенок.