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29 июня 2017

Обновленная версия легендарного средства Imedeen

Улучшенный состав БАДа «Оптимизатор загара»

В этом сезоне все поклонницы здорового загара смогут, наряду с привычными SPF-средствами, воспользоваться обновленной версией «Оптимизатора загара» от Imedeen. БАД в форме таблеток призван подготовить кожу к ультрафиолетовому излучению, поэтому начинать прием стоит за пару недель до выхода на активное солнце и продолжать на протяжении месяца.


"Оптимизатор загара" от Imedeen

В состав БАДа входят такие компоненты, как каротиноиды, антиоксиданты и витамины E и C. Они снижают чувствительность кожи к ультрафиолету, защищая клетки от свободных радикалов и предотвращая ее преждевременное старение, а лютеин к тому же является интенсивным желтым пигментом и придает загару красивый оттенок.

"Оптимизатор загара" от Imedeen

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