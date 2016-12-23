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23 декабря 2016Вересков Сергей

Новая палетка #ready4selfie от Pupa

Косметический бренд представил новую палетку для контурирования и стробинга

Известный итальянский бренд Pupa недавно представил публике свежий косметический продукт – палетку для контурирования и стробинга #ready4selfie. Она идеально подойдет для тех, кто обожает делать селфи, так как помогает создать объемный образ, который будет отлично смотреться как в жизни, так и на фотографии. Важно, что средство не содержит парабенов и дополнительных ароматов.

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  • Новая палетка #ready4selfie от Pupa | галерея [1] фото [4]
  • Новая палетка #ready4selfie от Pupa | галерея [1] фото [3]
  • Новая палетка #ready4selfie от Pupa | галерея [1] фото [2]
  • Новая палетка #ready4selfie от Pupa | галерея [1] фото [1]

Светлая кожа

Средний тон кожи

Темный тон кожи

1. HIGHLIGHTER - пудра-иллюминатор для нанесения на рельефные зоны лица, идеально подходит для эффекта стробирования.

2. LIGHT CONTOUR - светлая и цветная пудра для центральных зон лица, идеально подходит для растушевки и завершения контурирования, корректирует затемнённые зоны без придания коже серого оттенка.

3. MEDIUM CONTOUR - средняя пудра, идеально подходит для тонирование и растушёвки тени при контурирования.

4. DARK CONTOUR - темная пудра, идеально подходит для создания интенсивной тени при контурировании.

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