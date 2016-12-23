Новая палетка #ready4selfie от Pupa

Известный итальянский бренд Pupa недавно представил публике свежий косметический продукт – палетку для контурирования и стробинга #ready4selfie. Она идеально подойдет для тех, кто обожает делать селфи, так как помогает создать объемный образ, который будет отлично смотреться как в жизни, так и на фотографии. Важно, что средство не содержит парабенов и дополнительных ароматов.