Николь Шерзингер опубликовала интригующие пляжные фото

На днях бывшей солистке The Pussycat Dolls исполнилось 39 лет. В честь этого события певица решила устроить себе небольшой отпуск и отправилась на греческий остров Миконос. Об этом стало известно из Instagram знаменитости. За последние несколько дней Николь Шерзингер опубликовала целую серию пляжных снимков, демонстрируя свою идеальную физическую форму. В частности, всего пару часов назад исполнительница поделилась с подписчиками фотографией в красном бикини, которая была сделана во время морской прогулки по Средиземному морю.