Николь Шерзингер опубликовала интригующие пляжные фото

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Певица поделилась с подписчиками снимками со своего отдыха
На днях бывшей солистке The Pussycat Dolls исполнилось 39 лет. В честь этого события певица решила устроить себе небольшой отпуск и отправилась на греческий остров Миконос. Об этом стало известно из Instagram знаменитости. За последние несколько дней Николь Шерзингер опубликовала целую серию пляжных снимков, демонстрируя свою идеальную физическую форму. В частности, всего пару часов назад исполнительница поделилась с подписчиками фотографией в красном бикини, которая была сделана во время морской прогулки по Средиземному морю.
Стоит ли говорить, что поклонники Шерзингер по достоинству оценили эту фотографию, оставив больше двухсот пятидесяти восторженных комментариев под этим снимком: «Николь, вы выглядите потрясающе, как никогда!», «Вы моя королева», «Прекрасная картинка. Вы в отличной форме».