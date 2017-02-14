Николь Кидман стала новым лицом Neutrogena

В команде посланниц красоты бренда Neutrogena пополнение — теперь наряду с Дженнифер Гарнер, Керри Вашингтон и Хайден Панеттьери косметику марки будет представлять Николь Кидман. Новая рекламная кампания с участием австралийской актрисы выйдет в эфир во время прямой трансляции кинопремии «Оскар» в конце февраля.

По словам управляющего директора Neutrogena Кори Пирса, Николь Кидман неслучайно была выбрана на роль нового амбассадора бренда: ее внутренняя сила и целеустремленность — отличный пример для миллионов женщин во всем мире. Делается ставка и на нестандартную внешность 49-летней австралийки, которая своим примером должна вдохновлять девушек принимать и любить свою уникальную красоту.

В свою очередь Николь также признается в любви к культовой косметической марке: «Жизненные пути удивительны и непредсказуемы! Когда у меня появилась возможность сотрудничать с Neutrogena, брендом, который полностью посвящен заботе о коже, казалось, что сами звезды привели меня к этому моменту. Я горжусь тем, что стану частью команды, настолько преданной и влюбленной в свое дело».