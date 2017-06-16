Названы звездные препараты, позволяющие сохранить молодость и здоровье

Ни для кого не секрет, что в XXI веке красота, здоровье и молодость — это результат грамотного подхода, в основе которого лежит правильный образ жизни. Впрочем, без прогрессивных компонентов, которые творят настоящие чудеса, не обойтись. Изучаем препараты и продукты, которые являются секретами красоты и здоровья звезд.

Екатерина Диброва, президент корпорации Rhana, общественный деятель

1. Коэнзим Q10

Коэнзим Q10 — это вещество, которое синтезируют энергию для организма. Стоит ли говорить о его важности: этот препарат активно применяют в сфере онкологии, неврологии, борьбы со стрессом и усталостью, а также для омоложения организма — все ученые сходятся в том, что в процессе старения Q10 полезно принимать даже здоровым людям. Редкий крем, повышающий эластичность кожи и избавляющий от сухости посредством удержания гиалуроновой кислоты, не содержит в составе этот компонент. Для достижения максимального омолаживающего эффекта в косметологии используется именно местное применение коэнзима — в капсулах.

2. Окситоцин

Окситоцин называют гормоном любви, так как он участвует в формировании эмоциональной привязанности. Долгое время его использовали для лечения людей с аутическими расстройствами, а затем обнаружили, что окситоцин помогает не только стабилизировать эмоции, но и заживлять раны, а также участвует в обновлении мышечной ткани. Окситоцин сегодня используют для омоложения и лечения сексуальной дисфункции. Но главное его предназначение осталось прежним: окситоцин — лучший помощник в вопросах стабилизации социального поведения и когнитивных функций: он помогает лучше запоминать, говорить, позитивно влияет на интеллект.

3. Витамин D

В последние годы все больше говорят о том, что витамин D — главный компонент здоровья и красоты. Он представляет собой гормон, который наш организм производит, когда кожа подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей. Детям он необходим, чтобы расти и избежать рахита, а взрослым — для укрепления костей. В последние годы исследования доказали, что без витамина D слабеют кости, стареет кожа, нарушается менструальный цикл, падает иммунитет, а стресс проходит тяжелее. Таким образом, врачи сегодня назначают его своим пациентам в составе комплексной терапии для улучшения метаболизма (желающим похудеть витамин D необходим, так как он регулирует углеводный обмен), повышения либидо, избавления от депрессии и стресса, укрепления костей и даже профилактики онкологии. Принимать его рекомендуют в таблетках или внутримышечно — правда, инъекции этого витамина на данный момент практикуют больше на Западе.

4. Омега-3

Во времена СССР рыбий жир был главным и единственным БАДом. Омега 3 — это история из той же области: речь идет о полиненасыщенных жирных кислотах, которые являются энергетическим запасом нашего организма. Именно они — питательная среда для клеток, и на их основе синтезируются многие соединения, необходимые для нормальной работы всех органов и систем. Особенно эти кислоты необходимы для сердечно-сосудистой системы и нормализации уровня холестерина в крови, а также для защиты суставов, нервной системы, борьбы с хронической усталостью и депрессией. Также омега-3 отвечают и за красивую кожу и волосы. В рационе здорового человека должно быть не меньше 40% жирных кислот, но, как показывает практика, далеко не все из них мы получаем из пищи. Отсюда вывод — стоит принимать рыбий жир в капсулах.

5. «Лаеннек»

И, наконец, главный пункт нашей программы — революционный препарат «Лаеннек», который стал практически панацеей от всех болезней. Это абсолютно уникальное средство способствует омоложению организма и восстановлению здоровья, поскольку является иммуномодулятором — то есть способствует повышению иммунитета. С гордостью могу сказать, что клиника Rhana является его официальным дистрибьютором. Безопасность препарата «Лаеннек» гарантируется Японской государственной программой научных исследований.