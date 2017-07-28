Назван самый красивый мужчина в мире

Год назад пластические хирурги во главе с Джулианом Де Сильва с помощью компьютерной программы и принципа «золотого сечения» изучили лица знаменитостей и составили рейтинг звездных красавиц. На первом месте тогда оказалась Эмбер Херд: ее пропорции лица соответствуют идеалу на 91,85 %. Теперь Де Сильва выяснил имя самого красивого мужчины — им стал актер Джордж Клуни.