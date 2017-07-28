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    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    28 июля 2017

    Назван самый красивый мужчина в мире

    Какой актер возглавил рейтинг пластических хирургов?

    Год назад пластические хирурги во главе с Джулианом Де Сильва с помощью компьютерной программы и принципа «золотого сечения» изучили лица знаменитостей и составили рейтинг звездных красавиц. На первом месте тогда оказалась Эмбер Херд: ее пропорции лица соответствуют идеалу на 91,85 %. Теперь Де Сильва выяснил имя самого красивого мужчины — им стал актер Джордж Клуни.

    Джордж Клуни

    Джордж Клуни

    Согласно результатам исследования, Клуни идеален на 91,86%. Жених супермодели Ирины Шейк, голливудский актер Брэдли Купер, приближен к греческим стандартам красоты на 91,8%. Брэд Питт получил третье место с 90,51%.

    Брэдли Купер

    Брэдли Купер

    Брэд Питт

    Брэд Питт

    В десятку самых красивых мужчин также попали Гарри Стайлз (89,63%), Дэвид Бекхэм (88,96%), Уилл Смит (88,88%), Идрис Эльба (87,93%), Райан Гослинг (87,48%), Зейн Малик (86,5%) и Джейми Фокс (85,46 %).

    Гарри Стайлз

    Гарри Стайлз

    Дэвид Бекхэм

    Дэвид Бекхэм

    Уилл Смит

    Уилл Смит

    Идрис Эльба

    Идрис Эльба

    Райан Гослинг

    Райан Гослинг

    Зейн Малик

    Зейн Малик

    Джейми Фокс

    Джейми Фокс

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