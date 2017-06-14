Настоящий Голливуд: Паулина Андреева на закрытии «Кинотавра-2017»

Сегодня вечером в Сочи состоялась церемония закрытия “Кинотавра-2017”. Красная дорожка финального дня фестиваля получилось действительна впечатляющей: звездные красавицы одна за другой демонстрировали неизменно удачные образы. Однако самой яркой и блистательной звездой вечера, безусловно, стала Паулина Андреева, появившаяся на ступенях Зимнего дворца под руку с Федором Бондарчуком, который ни на секунду не спускал восхищенного взгляда со своей спутницы.