Настоящий Голливуд: Паулина Андреева на закрытии «Кинотавра-2017»

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Самый убедительный выход на красной дорожке фестиваля
Сегодня вечером в Сочи состоялась церемония закрытия “Кинотавра-2017”. Красная дорожка финального дня фестиваля получилось действительна впечатляющей: звездные красавицы одна за другой демонстрировали неизменно удачные образы. Однако самой яркой и блистательной звездой вечера, безусловно, стала Паулина Андреева, появившаяся на ступенях Зимнего дворца под руку с Федором Бондарчуком, который ни на секунду не спускал восхищенного взгляда со своей спутницы.
На церемонии закрытия фестиваля актриса блистала в роскошном платье-бюстье Maison Bohemique Haute Couture в лучших традициях престижнейших голливудских красных дорожек. Белоснежный наряд Паулина дополнила элегантным и лаконичным ожерельем Cartier. Волосы звезды были уложены небрежными волнами, а в макияже основной акцент был сделан на подсвеченную хайлайтером кожу. Глаза актрисы подчеркнули черными стрелками и тенями коричневого оттенка. Рельефности лицу придали с помощью золотисто-персиковых румян, а на губы нанесли помаду Lip Maestro Giorgio Armani Beauty красивого нюдового оттенка.
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