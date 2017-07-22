Моника Беллуччи сменила прическу

Новая фотосессия - новый образ. Побывав недавно в роли платиновой блондинки, на этот раз Моника Беллуччи рискнула примерить короткую стрижку. Актриса приняла участие в новом проекте для глянцевого журнала, появившись в кадре в строгом мужском костюме YSL и с сексуально небрежной укладкой. “Мой новый мужской образ” - подписала снимок Моника.

Несмотря на неожиданную смену образа, поклонники итальянской актрисы не преминули отметить, что красавица-брюнетка хороша в любом амплуа: и платиновой блондинки, и с короткой стрижкой, однако органичнее всего выглядит с привычными длинными густыми волосами. В комментариях подписчики недоумевали, как 52-летней знаменитости удается выгладится минимум на 10 лет моложе своего истинного возраста.

Сама Моника неоднократно признавалась, что отрицательно относится к пластической хирургии, предпочитая стареть естественно. Актриса много времени уделяет домашнему и салонному уходу, а также аппаратным методиками омоложения лица. Что ни говори, а для своих лет несравненная Моника выглядит действительно роскошно.