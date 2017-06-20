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20 июня 2017

Мэрайя Кэри изменилась до неузнаваемости

Певица поразила публику своим внешним видом

Мэрайя Кэри продолжает давать таблоидам поводы для громких публикаций. Накануне британские СМИ распространили фото, сделанные в Барселоне, где сейчас находится певица, — папарацци запечатлели Кэри во время ее прогулок по городу. Как сообщается, артистка в компании своего друга, чье имя пока не установлено, совершала шопинг в центре Барселоны. Впрочем, СМИ сделали акцент не на личности сопровождающего Мэрайю, а на ее наряде и формах. Прозрачная блузка и обтягивающие фигуру леггинсы позволили СМИ вновь вернуться к теме лишнего веса Кэри.

Мэрайя Кэри полная

«Мэрайя демонстрирует объемные формы в лучах испанского солнца», — романтично отметило издание The Sun, а The Daily Mail в описании внешнего вида использовало выражения «массивные части тела», «серьезно облегающие леггинсы», отметив, что за мужскую руку Мэрайя держалась, чтобы не упасть из-за «рискованно высоких» каблуков. Сама певица, похоже, не обращает внимания на реакцию прессы и продолжает радовать публику подобными нарядами не только в повседневной жизни, но и в своем Instagram. Подтверждение тому — пост с фото Кэри, выложенный в ее аккаунте несколько дней назад. Артистка объявила о запуске лимитированной серии одежды с именными принтами, продемонстрировав на себе одну из маек как ультракороткое платье.

Мэрайя Кэри фото
Мэрайя Кэри 2017
Мэрайя Кэри фото 2017ФОТОlegion-media.ru
Мэрайя Кэри 2016

Мэрайя Кэри, 2016

Мэрайя Кэри фото 2016ФОТОGetty Images

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