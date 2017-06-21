Мелания Трамп сильно поправилась

Во всем мире уже привыкли считать, что все без исключения образы Мелании Трамп — синоним совершенства и элегантности. Однако и у сильных мира сего бывают неудачные дни. Так, во время недавнего приема в Белом доме внимание общественности привлекла заметно изменившаяся фигура первой леди. Очевидно, за последние месяцы Мелания набрала пару-тройку лишних килограммов, что особенно заметно на фотографиях, где она сидит.

Первой под удар попала одна из самых восприимчивых к колебаниям веса среди женщин область талии. И если лаконичное голубое платье Michael Kors Collection выгодно подчеркивало фигуру 47-летней миссис Трамп в вертикальном положении, стоило ей только сесть, как оно предательски акцентировало уже далеко не идеальный живот бывшей модели.

Бесспорно, для своего возраста Мелания Трамп выглядит просто потрясающе, однако постоянные официальные приемы с последующими поздними ужинами, кажется, дали о себе знать. Теперь горячо любимые платья-футляры первой леди придется носить с большей осторожностью, отдавая предпочтение более свободному крою или накинутому поверх наряда жакету. Впрочем, модельное прошлое первой леди может взять свое и от лишних килограммов не останется и следа уже в ближайшие несколько месяцев.

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