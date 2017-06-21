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21 июня 2017

Мелания Трамп сильно поправилась

Первая леди США набрала вес

Во всем мире уже привыкли считать, что все без исключения образы Мелании Трамп — синоним совершенства и элегантности. Однако и у сильных мира сего бывают неудачные дни. Так, во время недавнего приема в Белом доме внимание общественности привлекла заметно изменившаяся фигура первой леди. Очевидно, за последние месяцы Мелания набрала пару-тройку лишних килограммов, что особенно заметно на фотографиях, где она сидит.

Мелания Трамп сильно поправилась

Первой под удар попала одна из самых восприимчивых к колебаниям веса среди женщин область талии. И если лаконичное голубое платье Michael Kors Collection выгодно подчеркивало фигуру 47-летней миссис Трамп в вертикальном положении, стоило ей только сесть, как оно предательски акцентировало уже далеко не идеальный живот бывшей модели.

Мелания Трамп сильно поправилась
Мелания Трамп сильно поправилась

Бесспорно, для своего возраста Мелания Трамп выглядит просто потрясающе, однако постоянные официальные приемы с последующими поздними ужинами, кажется, дали о себе знать. Теперь горячо любимые платья-футляры первой леди придется носить с большей осторожностью, отдавая предпочтение более свободному крою или накинутому поверх наряда жакету. Впрочем, модельное прошлое первой леди может взять свое и от лишних килограммов не останется и следа уже в ближайшие несколько месяцев.

Мелания Трамп сильно поправилась

январь 2017

Мелания Трамп сильно поправилась

июнь 2017

Мелания Трамп сильно поправилась

июль 2016

Мелания Трамп сильно поправилась

июнь 2017

Мелания Трамп сильно поправилась

июнь 2017

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