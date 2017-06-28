Сексуальный гороскоп на июнь sex-прогноз
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

Красота

Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

28 июня 2017

Мелания Трамп — новый эталон американских пластических хирургов

Что включает в себя комплекс процедур, который поможет стать похожей на первую леди?

Для современных китаянок идеалом внешности является Иванка Трамп, а ее мачеха Мелания теперь стала эталоном для жительниц США. Американские СМИ выяснили, что в последнее время женщины все чаще просят пластических хирургов сделать их более похожими на супругу Дональда Трампа.

Мелания Трамп

Хирург Франклин Роуз, которая практикует в одной из ведущих клиник Техаса, рассказала, что недавно одна из ее пациенток заказала целый пакет услуг Melania Makeover. В него вошли восемь процедур: липосакция, лифтинг ягодиц, подтяжка груди на выбор, подъем век с помощью ботокса, коррекция овала лица филлерами и ринопластика.

Мелания Трамп

Сама 47-летняя Мелания Трамп не раз заявляла, что никогда не делала пластические операции и уколы ботокса, так как считает, что женщина должна стареть естественно. Однако пластические хирурги уверяют, что первая леди делала как минимум ринопластику, блефаропластику, подтяжку лица и увеличение груди.

Мелания Трамп

Материалы по темам

Спецпроекты

Самый красочный фестиваль ЕвропыКанны в объективе Samsung Galaxy S8
Подводим итоги:Новый ангел BLONDME!
На скорую рукуКак сделать волосы чистыми и пышными за пару минут?
Еще один повод влюбитьсяРомантический конкурс, в котором каждый влюбленный-победитель
Hair контурингИдеальное окрашивание для лета
5 beauty-лайфхаков для волосПростые способы устроить волосам роскошную жизнь
ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
Извините,
произошла ошибка!
Пробуйте еще раз