Мелания Трамп — новый эталон американских пластических хирургов

Для современных китаянок идеалом внешности является Иванка Трамп, а ее мачеха Мелания теперь стала эталоном для жительниц США. Американские СМИ выяснили, что в последнее время женщины все чаще просят пластических хирургов сделать их более похожими на супругу Дональда Трампа.

Хирург Франклин Роуз, которая практикует в одной из ведущих клиник Техаса, рассказала, что недавно одна из ее пациенток заказала целый пакет услуг Melania Makeover. В него вошли восемь процедур: липосакция, лифтинг ягодиц, подтяжка груди на выбор, подъем век с помощью ботокса, коррекция овала лица филлерами и ринопластика.