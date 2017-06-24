Мелани Гриффит опубликовала фото своего идеального пресса

На днях бывшая супруга Антонио Бандераса опубликовала на своей странице в Instagram селфи в спортивном кроп-топе и брюках, дабы продемонстрировать поклонникам свой идеальный пресс. Под фотографией 59-летняя актриса оставила мотивирующую подпись: «Готова начать работу над мышцами живота!».

Подписчики Мелании по достоинству оценили физическую форму звезды, оставив под этим снимком более двух сотен восторженных комментариев: «Вы мой главный кумир, моя ролевая модель. Выглядите потрясающе!», «Впечатляюще и вдохновляюще», «Великолепная фигура, особенно если учесть, что вам за 50! Завидую!».