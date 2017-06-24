Мелани Гриффит опубликовала фото своего идеального пресса

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59-летняя актриса поразила поклонников своей фигурой
На днях бывшая супруга Антонио Бандераса опубликовала на своей странице в Instagram селфи в спортивном кроп-топе и брюках, дабы продемонстрировать поклонникам свой идеальный пресс. Под фотографией 59-летняя актриса оставила мотивирующую подпись: «Готова начать работу над мышцами живота!».
Подписчики Мелании по достоинству оценили физическую форму звезды, оставив под этим снимком более двух сотен восторженных комментариев: «Вы мой главный кумир, моя ролевая модель. Выглядите потрясающе!», «Впечатляюще и вдохновляюще», «Великолепная фигура, особенно если учесть, что вам за 50! Завидую!».
Стоит отметить, что своей отличной физической форме Гриффит обязана звездному тренеру Гуннару Петерсону, который ранее работал с такими знаменитостями как Сильвестр Сталлоне, Дуэйн Джонсон, Эмбер Херд и Дженнифер Лопес.
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