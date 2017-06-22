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22 июня 2017

Майли Сайрус опубликовала откровенное фото в бикини

Певица рассказала подписчикам, как проводит свое лето

Лето — время отпусков и бикини, поэтому неудивительно, что за последний месяц звезды все чаще стали радовать своих поклонников фотографиями в купальниках. И возлюбленная Лиама Хемсворта не стала исключением. Майли Сайрус опубликовала в своем Instagram снимок, на котором позирует в красном бикини вместе с двумя своими собаками Эму и Дорой, сопроводив это фото забавной подписью: «Лето пришло! Принимайте фрукты, солнечные лучи (обязательно с spf), и отличного времяпрепровождения!».

Стоит отметить, что это фото собрало порядка 1,4 миллиона лайков и огромное количество восторженных комментариев: «Одна на миллион», «Отлично выглядите», «Невероятная женщина».

Напомним, несмотря на то, что певица и ее возлюбленный, актер Лиам Хемсворт, уже несколько лет откладывают церемонию бракосочетания, по словам инсайдеров, свадьба знаменитостей должна состояться совсем скоро — 4 июля.

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