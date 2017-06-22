Майли Сайрус опубликовала откровенное фото в бикини

Лето — время отпусков и бикини, поэтому неудивительно, что за последний месяц звезды все чаще стали радовать своих поклонников фотографиями в купальниках. И возлюбленная Лиама Хемсворта не стала исключением. Майли Сайрус опубликовала в своем Instagram снимок, на котором позирует в красном бикини вместе с двумя своими собаками Эму и Дорой, сопроводив это фото забавной подписью: «Лето пришло! Принимайте фрукты, солнечные лучи (обязательно с spf), и отличного времяпрепровождения!».

Стоит отметить, что это фото собрало порядка 1,4 миллиона лайков и огромное количество восторженных комментариев: «Одна на миллион», «Отлично выглядите», «Невероятная женщина».