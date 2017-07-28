Маски прочь: Ким Кардашьян поделилась фото без парика и косметики

Ни для кого не секрет, что все это заслуга париков: по признанию звезды, она бы никогда не решилась на осветление прядей. Именно из-за маниакального желания знаменитости всегда быть совершенной порой бывает так трудно разглядеть настоящую Ким за плотным слоем косметики и каскадом струящихся волос. Впрочем, недавно супруга Канье Уэста предоставила всем желающим возможность ненадолго взглянуть на себя без косметики и парика.

Оказывается, сейчас у Instagram дивы удлиненный боб, который она собрала в две маленькие косички, чтобы волосы не мешали в процессе записи очередного тьюториала по созданию контуринга. Кроме того, у Ким наращенные ресницы, а кожа, несмотря на постоянное обилие косметических средств, находится в отличном состоянии. Впрочем, от звезды реалити можно ожидать чего угодно: вполне вероятно, что перед показательным уроком по созданию фирменного мейкапа знаменитость потрудилась наложить пару косметических «фильтров» на кожу, чтобы не появляться в кадре полностью без макияжа.