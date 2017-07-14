Мария Шарапова опубликовала откровенное фото в Instagram

Знаменитости продолжают радовать поклонников своими фотографиями в бикини, и Мария Шарапова не стала исключением. Несколько часов назад российская спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram снимок с морской прогулки, на котором продемонстрировала идеальную физическую форму. «Выглядите потрясающе», «Очень сексуально», «Красивое тело», —прокомментировали пост подписчики теннисистки. Судя по подписи, оставленной Марией, фото было сделано в прошлую пятницу.

Стоит отметить, что после возвращения на корт в апреле этого года 30-летняя теннисистка стала все чаще публиковать в микроблоге фотографии и видео со своих тренировок.

Напомним, Мария была дисквалифицирована на 15 месяцев в связи с тем, что в начале 2016-го года в ее крови был найден препарат мельдоний, несколькими месяцами ранее внесенный антидопинговым комитетом Международной федерации тенниса в список запрещенных веществ.