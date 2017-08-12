Лили-Роуз Депп кардинально сменила имидж

Юная актриса и муза Карла Лагерфельда Лили-Роуз Депп обычно не экспериментирует со внешностью. Ей это просто не за чем: светлые волосы, взгляд с поволокой и гармоничное сочетание лучших черт матери и отца уже несколько лет удачно работают на нее. Однако сегодня 18-летней девушке все же решилась примерить новый образ.

На последней фотографии в Instagram Лили-Роуз появилась с длинными темно-красными волосами. Депп не рискнула окрашивать волосы и просто примерила парик. Всего за пару часов снимок получил почти 75 тысяч лайков.