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20 июня 2017

Леди Гага набрала вес

Певица снова поправилась

Леди Гага регулярно дает поводы прессе и блогерам обсуждать ее проблемы с лишним весом. Дважды сама певица лично комментировала эту тему. Шесть лет назад, когда публика заметила ее сильное прибавление в весе, Леди Гага призналась, что действительно набрала 11 килограммов, и посетовала на зависимость от еды. Впрочем, тогда же артистка заступилась за пышных девушек, обвинив общество в одержимости стандартами красоты. Второй раз Гага и вовсе выступила с программным заявлением, отреагировав на колкости в ее адрес, вызванные выступлением певицы на Суперкубке-2017. Февральские публикации в сетях и СМИ фотографий Леди Гаги в коротких шортах, подчеркнувших излишки веса, спровоцировали насмешки и неприятные обсуждения.

Леди Гага, 2009 год

Леди Гага, 2009 год

Леди Гага, 2011 год

Леди Гага, 2011 год

«Наслышана, что мое тело является темой для разговоров, поэтому я хотела сказать, что я горжусь своим телом, а вы должны гордиться вашими телами. Будьте собой, это по-чемпионски. Спасибо большое всем, кто поддерживает меня», — написала певица в Instagram.

С тех пор прошло полгода, и эту деликатную тему больше в прессе не поднимали, однако, похоже, возвращения к ней не избежать. Новые фото Леди Гаги демонстрируют не радикальные перемены, как это было в 2011 году с набранными 11 килограммами, но определенно лишний вес, хотя возможно, отчасти это связано с не очень удачным нарядом или ракурсом. При этом те снимки, что публикуются в официальном Instagram Леди Гаги, никак не указывают на недостатки.

Леди Гага, февраль 2017 год

Леди Гага, февраль 2017 год

Леди Гага, июнь 2017 год

Леди Гага, июнь 2017 год

ФОТОGetty Images

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