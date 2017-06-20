Леди Гага набрала вес

Леди Гага регулярно дает поводы прессе и блогерам обсуждать ее проблемы с лишним весом. Дважды сама певица лично комментировала эту тему. Шесть лет назад, когда публика заметила ее сильное прибавление в весе, Леди Гага призналась, что действительно набрала 11 килограммов, и посетовала на зависимость от еды. Впрочем, тогда же артистка заступилась за пышных девушек, обвинив общество в одержимости стандартами красоты. Второй раз Гага и вовсе выступила с программным заявлением, отреагировав на колкости в ее адрес, вызванные выступлением певицы на Суперкубке-2017. Февральские публикации в сетях и СМИ фотографий Леди Гаги в коротких шортах, подчеркнувших излишки веса, спровоцировали насмешки и неприятные обсуждения.

«Наслышана, что мое тело является темой для разговоров, поэтому я хотела сказать, что я горжусь своим телом, а вы должны гордиться вашими телами. Будьте собой, это по-чемпионски. Спасибо большое всем, кто поддерживает меня», — написала певица в Instagram.

С тех пор прошло полгода, и эту деликатную тему больше в прессе не поднимали, однако, похоже, возвращения к ней не избежать. Новые фото Леди Гаги демонстрируют не радикальные перемены, как это было в 2011 году с набранными 11 килограммами, но определенно лишний вес, хотя возможно, отчасти это связано с не очень удачным нарядом или ракурсом. При этом те снимки, что публикуются в официальном Instagram Леди Гаги, никак не указывают на недостатки.